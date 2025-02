Einmillionste 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie produziert

HANNOVER, Deutschland und GLENDALE, Wisconsin, 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen, hat diesen Meilenstein mit Unterstützung seines globalen Netzwerks erreicht. Das Unternehmen stellt Lithium-Titanat-Oxid-Zellen (LTO) in den USA her und montiert die Systeme in Europa, in der Nähe seiner Kundschaft. Am 31. Januar 2025 produzierte Clarios seine einmillionste 12-Volt-Lithium-Ionen-Batterie und unterstreicht damit seine Rolle als Innovator im Bereich der Niederspannungs-Energiespeichertechnologien. Diese Batterien sind entscheidend für Fahrzeuge mit hohem Elektrifizierungsgrad, einschließlich Verbrennungsmotoren (IC), Hybride, Plug-in-Hybride (PHEV) und Elektrofahrzeuge (EV).

Mit der Produktion von 6 Millionen 10Ah-LTO-Prismatic-Power-Cells und 1 Million 12V-Lithium-Ionen-Batterien hat Clarios einen bedeutenden Meilenstein in seinem Übergang von einem reinen Hersteller von Blei-Säure-Batterien zu einem chemieunabhängigen Anbieter von Energiesystemen gesetzt. Alle LTO-Zellen werden im Clarios-Werk in Meadowbrook, Michigan, USA, hergestellt. Die Produktionslinie für Lithium-Ionen-Niedervoltbatterien wurde 2020 in Hannover in Betrieb genommen. Seitdem hat Clarios kontinuierlich in die Weiterentwicklung seiner Technologie und seiner Produktionskapazitäten investiert, um der wachsenden Nachfrage nach hochmodernen Batteriesystemen gerecht zu werden.