Montrose Environmental Group gibt die Ernennung von Vincent Colman zum Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses bekannt

LITTLE ROCK, Ark., 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Montrose Environmental Group, Inc. (NYSE: MEG), ein globales Unternehmen für Umweltlösungen, gab die Ernennung von Vincent Colman zum Mitglied des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses mit Wirkung vom 19. Februar 2025 bekannt.

„Die Aufnahme von Herrn Colman in unseren Vorstand spiegelt unser Engagement wider, führende Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Bereichen zu gewinnen, die dem Unternehmen helfen können, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte Vijay Manthripragada, President und CEO der Montrose Environmental Group. „Sein umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Führungsentwicklung, Strategieentwicklung, Berichterstattung und Unternehmensführung wird für das Unternehmen eine enorme Bereicherung sein. Wir freuen uns, dass er unserem Verwaltungsrat beitritt, und sind gespannt auf den Einfluss, den er haben wird."