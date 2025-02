Stellungnahme der FERREXPO plc Holding

LONDON, 20. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Ferrexpo plc (LSE: FXPO) nimmt Kenntnis von einer heute in den ukrainischen Medien veröffentlichten Ankündigung des State Bureau of Investigation bezüglich einer möglichen Klage vor dem Obersten Anti-Korruptionsgericht der Ukraine. Das Unternehmen hat keine formelle Benachrichtigung über einen solchen Anspruch erhalten und arbeitet mit seinen Rechtsberatern zusammen, um die Situation zu verstehen.

Informationen zu Ferrexpo: Ferrexpo ist ein in der Schweiz ansässiges Eisenerzunternehmen mit Vermögenswerten in der Ukraine und einer Notierung in der Kategorie „Aktien von Handelsgesellschaften" an der Londoner Börse (Ticker FXPO) sowie ein Bestandteil des FTSE 250-Index. Die Gruppe produziert hochwertige Eisenerzpellets, die ein Premiumprodukt für die globale Stahlindustrie sind und im Vergleich zu den üblicherweise gehandelten Formen von Eisenerz bei der Umwandlung in Stahl geringere Kohlenstoffemissionen und eine höhere Produktivität für Stahlhersteller ermöglichen. Ferrexpo beliefert die weltweite Stahlindustrie seit über 50 Jahren. Bevor Russland im Februar 2022 in der Ukraine einmarschierte, war die Gruppe der weltweit drittgrößte Exporteur von Pellets. Die Gruppe verfügt über einen globalen Kundenstamm bestehend aus hochwertigen Stahlwerken auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ferrexpo.com.

