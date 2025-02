Nach 40 Jahren Wellness führt Technogym Healthness ein

Auf dem 25. Wellness Congress stellte Nerio Alessandri in Anwesenheit von 2.000 Menschen aus 100 Ländern Healthness vor, die neue Vision, die die Zukunft von Wellness und Prävention revolutionieren wird.

CESENA, Italien, 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Vor vierzig Jahren brachte Technogym in einer Branche, die zunächst vom Bodybuilding und dann von der Fitness geprägt war, ein neues Konzept auf den Markt: Wellness. Durch die Nutzung der Erfahrungen aus dem Fitnessbereich wurde eine gesellschaftliche Chance geschaffen, die alle Interessengruppen – Regierungen, Unternehmen und Bürger – in den Aufbau einer gesünderen und aktiveren Gesellschaft einbezog. Seitdem hat Technogym unablässig Innovationen hervorgebracht: von Biomechanik über Digitaltechnik bis hin zu künstlicher Intelligenz. Heute ist Technogym ein Life Science-Unternehmen, das in der Lage ist, Precision Training-Programme für jede Person und jedes Bedürfnis anzubieten.