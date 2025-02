Viele Busse und Bahnen in Niedersachsen stehen still

HANNOVER (dpa-AFX) - Wer Bus und Bahn fährt, muss an diesem Freitag mit massiven Einschränkungen rechnen. Wegen eines erneuten Warnstreiks im öffentlichen Dienst bleiben in Niedersachsen und Bremen vielerorts Busse und Straßenbahnen in den Depots. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Hannover, Bremen, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Wolfsburg, Peine und Lüchow-Dannenberg.

Die Bremer Straßenbahn-AG kündigte bereits an, alle Busse und Bahnen in den Depots zu lassen, ebenso die Üstra in Hannover und die Braunschweiger Verkehrs-GmbH. In Göttingen und Wolfsburg fallen alle Linienbusse aus, in Osnabrück verkehren nur einzelne Stadtbusse. Auch in Lüchow-Dannenberg fallen nach Angaben des Landkreises zahlreiche Fahrten aus.