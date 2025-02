KuCoin EU stellt Antrag auf MiCAR-Lizenz in Österreich, um EWR-konformen Betrieb zu gewährleisten Wichtigste Erkenntnisse: Die KuCoin EU Exchange GmbH („KuCoin EU") beantragt in Österreich eine Zulassung gemäß der „Markets in Crypto-Assets Regulation" („MiCAR"), um als vollständig konformer Krypto-Asset-Dienstleister in der EU/EWR zu …