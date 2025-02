Nach 40 Jahren Wellness führt Technogym Healthness(TM) ein

Cesena, Italien (ots/PRNewswire) - Auf dem 25. Wellness Congress stellte Nerio

Alessandri in Anwesenheit von 2.000 Menschen aus 100 Ländern Healthness vor, die

neue Vision, die die Zukunft von Wellness und Prävention revolutionieren wird.



Vor vierzig Jahren brachte Technogym in einer Branche, die zunächst vom

Bodybuilding und dann von der Fitness geprägt war, ein neues Konzept auf den

Markt: Wellness. Durch die Nutzung der Erfahrungen aus dem Fitnessbereich wurde

eine gesellschaftliche Chance geschaffen, die alle Interessengruppen -

Regierungen, Unternehmen und Bürger - in den Aufbau einer gesünderen und

aktiveren Gesellschaft einbezog. Seitdem hat Technogym unablässig Innovationen

hervorgebracht: von Biomechanik über Digitaltechnik bis hin zu künstlicher

Intelligenz. Heute ist Technogym ein Life Science-Unternehmen, das in der Lage

ist, Precision Training -Programme für jede Person und jedes Bedürfnis

anzubieten.







Nutzer (von einer globalen Gemeinschaft von 70 Millionen Menschen, die mit

Technogym trainieren), Branchenakteure, Ärzte und Trainer weltweit miteinander

verbindet. Nerio Alessandri nutzte die jahrelangen Investitionen des

Unternehmens in Spitzentechnologien und KI und stellte die neue Vision von

Healthness vor.



Die Fähigkeit, Krankheiten vorherzusagen, bevor sie auftreten, wird die größte

Revolution unserer Zeit sein. Healthness nutzt Wellness und geht noch einen

Schritt weiter, indem es Programme zur Gesundheitsprävention mit Hilfe von Daten

und KI greifbar macht.



Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass die Gesundheit nur zu 20-30 % durch

die Genetik beeinflusst wird, während die restlichen 70-80 % von der Epigenetik

(Lebensstil) abhängen. Es gibt also keine Zauberformeln, um Healthness zu

erreichen: Es erfordert ein Training, das auf Muskelkraft, kardiovaskuläre

Ausdauer, Gleichgewicht, Flexibilität und kognitive Fähigkeiten abzielt.

Körperliche Bewegung ist eine echte Medizin ( Exercise Is Medicine )und

Healthness stellt eine vorbeugende Medizin dar, um die körperliche

Leistungsfähigkeit kurzfristig zu verbessern und langfristig ein gesundes langes

Leben zu gewährleisten.



Dank der Billionen von Daten, die in 30 Jahren auf der Mywellness Open Platform

gesammelt wurden, ist Technogym heute in der Lage, mit Hilfe von KI Healthness

als Produkte und Dienstleistungen anzubieten: Technogym Checkup , die neue, auf

KI basierende Bewertungsstation, kann psycho-physische und kognitive Parameter

analysieren und automatisch Precision Training -Programme berechnen. Die neuen

KI-basierten Produktreihen Biostrength und Biocardio , die mit dem

Technogym-Ökosystem verbunden sind, ermöglichen es Ihnen, dank der Technogym App

automatisch Precision Training -Programme bereitzustellen, Daten zu verfolgen

und das Programm an Fortschritte anzupassen.



In der Praxis bedeutet Healthness Precision Wellness und dank datengestützter,

maßgeschneiderter Programme können Sie in der gleichen Zeit um ca. 30 % bessere

Ergebnisse erzielen.



Healthness trägt nicht nur dazu bei, dass Menschen länger bei guter Gesundheit

leben, sondern stellt auch eine großartige Geschäftsmöglichkeit für Fitness-,

Sport-, Gastgewerbe-, Unternehmens- und medizinische Betreiber sowie Personal

Trainer dar, um ihr Angebot zu erweitern und durch Hyperpersonalisierung

Mehrwert zu schaffen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2624492/Technogym_Healthness.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2624493/Technogym_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nach-40-jahren-w

ellness-fuhrt-technogym-healthness-ein-302382081.html



Pressekontakt:



Enrico Manaresi,

emanaresi@technogym.com,

+393403949108



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71880/5975679

OTS: Technogym







Im Laufe der Jahre hat Technogym ein Ökosystem aufgebaut, das heute 25 MillionenNutzer (von einer globalen Gemeinschaft von 70 Millionen Menschen, die mitTechnogym trainieren), Branchenakteure, Ärzte und Trainer weltweit miteinanderverbindet. Nerio Alessandri nutzte die jahrelangen Investitionen desUnternehmens in Spitzentechnologien und KI und stellte die neue Vision vonHealthness vor.Die Fähigkeit, Krankheiten vorherzusagen, bevor sie auftreten, wird die größteRevolution unserer Zeit sein. Healthness nutzt Wellness und geht noch einenSchritt weiter, indem es Programme zur Gesundheitsprävention mit Hilfe von Datenund KI greifbar macht.Wissenschaftliche Studien bestätigen, dass die Gesundheit nur zu 20-30 % durchdie Genetik beeinflusst wird, während die restlichen 70-80 % von der Epigenetik(Lebensstil) abhängen. Es gibt also keine Zauberformeln, um Healthness zuerreichen: Es erfordert ein Training, das auf Muskelkraft, kardiovaskuläreAusdauer, Gleichgewicht, Flexibilität und kognitive Fähigkeiten abzielt.Körperliche Bewegung ist eine echte Medizin ( Exercise Is Medicine )undHealthness stellt eine vorbeugende Medizin dar, um die körperlicheLeistungsfähigkeit kurzfristig zu verbessern und langfristig ein gesundes langesLeben zu gewährleisten.Dank der Billionen von Daten, die in 30 Jahren auf der Mywellness Open Platformgesammelt wurden, ist Technogym heute in der Lage, mit Hilfe von KI Healthnessals Produkte und Dienstleistungen anzubieten: Technogym Checkup , die neue, aufKI basierende Bewertungsstation, kann psycho-physische und kognitive Parameteranalysieren und automatisch Precision Training -Programme berechnen. Die neuenKI-basierten Produktreihen Biostrength und Biocardio , die mit demTechnogym-Ökosystem verbunden sind, ermöglichen es Ihnen, dank der Technogym Appautomatisch Precision Training -Programme bereitzustellen, Daten zu verfolgenund das Programm an Fortschritte anzupassen.In der Praxis bedeutet Healthness Precision Wellness und dank datengestützter,maßgeschneiderter Programme können Sie in der gleichen Zeit um ca. 30 % bessereErgebnisse erzielen.Healthness trägt nicht nur dazu bei, dass Menschen länger bei guter Gesundheitleben, sondern stellt auch eine großartige Geschäftsmöglichkeit für Fitness-,Sport-, Gastgewerbe-, Unternehmens- und medizinische Betreiber sowie PersonalTrainer dar, um ihr Angebot zu erweitern und durch HyperpersonalisierungMehrwert zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2624492/Technogym_Healthness.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2624493/Technogym_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nach-40-jahren-wellness-fuhrt-technogym-healthness-ein-302382081.htmlPressekontakt:Enrico Manaresi,emanaresi@technogym.com,+393403949108Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71880/5975679OTS: Technogym