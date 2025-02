Bracco und die European Society of Radiology bauen auf dem ECR 2025 mit einer neuen Kampagne zur Förderung innovativer und nachhaltiger Ansätze in der Radiologie auf einer langjährigen Partnerschaft auf

MAILAND, 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Bracco, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung, kündigte heute an, dass es auf dem European Congress of Radiology, der vom 26. Februar bis zum 2. März in Wien stattfindet, ein innovatives und immersives Erlebnis präsentieren wird, das das Konzept der Nachhaltigkeit zum Leben erweckt und die Kampagne „Planet Radiology" erweitert. Diese wurde von der European Society of Radiology (ESR) ins Leben gerufen, einer gemeinnützigen Berufsorganisation, die sich der Stärkung und Vereinheitlichung der europäischen Radiologie widmet.

Als Reaktion auf die Kampagne des ECR hat Bracco für alle Kongressteilnehmer (Foyer E, Ebene 0, ACV) eine Veranstaltung mit dem Titel „Our Journey to the Future Continues Today, Together, for a Sustainable Tomorrow" organisiert. Die Erfahrung wird einen Fahrplan für Nachhaltigkeit in der medizinischen Bildgebung bieten und technologische Fortschritte aufzeigen, die medizinische Ergebnisse verändern und das Leben von Patienten verbessern. Im Einzelnen werden die Teilnehmer Folgendes erfahren:

3D-digitale Säulen mit Statistiken, die zeigen, wie Braccos Bemühungen zur Verringerung der Umweltbelastung in der Radiologie beigetragen haben.

Produkt-Spotlights, die zeigen, wie Bracco-Produkte speziell entwickelt wurden, um zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen.

Ein immersiver Bracco-Dome, in dem die Teilnehmer mehr über Braccos Projekte zum Umgang mit Altgeräten erfahren können, die sich auf die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wiederverwertung und Entsorgung von Materialien konzentrieren, die in bildgebenden Verfahren verwendet werden, und Teil von Braccos umfassender Strategie zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Radiologie sind, von der Produktion bis zur Nachnutzung. Klicken Sie hier für weitere Informationen über bestimmte Präsentationen im Dome.

„Bei Bracco ist Nachhaltigkeit ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit, denn wir glauben, dass ein gesunder Planet und eine gesunde Gesellschaft die Grundlage für gesunde Menschen bilden", sagte Fulvio Renoldi Bracco, CEO von Bracco Imaging. „Unsere Vision erstreckt sich auf jeden Teil unserer Arbeit – von der Entwicklung eines innovativen gadoliniumbasierten Kontrastmittels (GBCA), das im Vergleich zu anderen derzeit zugelassenen makrozyklischen GBCAs in den empfohlenen Standarddosen weniger Gadolinium verwendet, über die Rückgewinnung von jodhaltigen Kontrastmitteln bis hin zur Schaffung nachhaltiger Verpackungsinitiativen, die auf die Vermeidung von Tertiärkarton abzielen."