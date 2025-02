DAX-FLASH Kaum verändert nach wechselhafter Woche - Warten auf die Wahl Der Dax dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag einer durchwachsenen Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitagmorgen mit 22.310 Punkten rund vier Punkte unter dem Vortagesschluss. Am Mittwochmorgen hatte …