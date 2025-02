Cisco jetzt mit Korrekturrisiken

In den letzten Besprechungen wurde nach einem erfolgreichen Ausbruch über das Dezemberhoch von 60,23 US-Dollar ein Anstieg an 64,29 und darüber in den Bereich von 66,24 US-Dollar favorisiert, in der abgelaufenen Handelswoche war es dann so weit. Seitdem herrscht Abwärtsdruck bei Cisco, einige zuvor gerissene Kurslücken könnten nun in den unmittelbaren Fokus geraten. Demnach ließe sich unterhalb von 64,29 US-Dollar eine Abwärtsvariante auf 62,56 und darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts (blaue Linie) bei 60,68 US-Dollar kurzfristig ableiten. Entsprechend dieser Vorlage könnte schon bald ein Short-Engagement in Erwägung gezogen werden, Long-Positionen sind dagegen komplett aufzulösen. Ein erweitertes Ziel für die Cisco-Aktie könnte sogar um 57,06 US-Dollar liegen. Eine Aufwärtsvariante dürfte erst bei einem Wochenschlusskurs über dem Niveau von mindestens 66,85 US-Dollar greifen und Kurspotenzial an 69,95 US-Dollar freisetzen.

Trading-Strategie: