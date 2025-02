BMW bleibt standhaft

Nach Ausbruch der BMW-Aktie über das Widerstandsband um 82,00 Euro sowie den EMA 200 wurde ein Ziel bei 86,54 Euro aktiviert, in der Hälfte der Strecke drehte der Wert unverhofft zur Unterseite ab und begab sich erneut auf das Niveau von 82,00 Euro. Dort allerdings warteten bereits Schnäppchenjäger und könnte die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen immer noch in den Zielbereich von 86,54 Euro vorantreiben. Der vollzogene Pullback würde sich im Übrigen sehr gut für den Ausbau von bestehenden Positionen oder einen frischen Einstieg auf der Long-Seite anbieten. Geht es dagegen auf Tagesschlusskursbasis unter das Donnerstagstief von 80,90 Euro abwärts, müsste mit einem empfindlichen Wiedereintritt in die vorherige Schiebephase mit entsprechenden Rückfallrisiken zurück auf 78,12 und womöglich noch 75,50 Euro gerechnet werden. Der starke Gegenkonter vom Donnerstag spricht allerdings gegen ein derartiges Szenario.

Trading-Strategie: