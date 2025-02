Talfahrt setzt sich fort

Im Markt sind Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der Bank of Japan (BoJ) aufgekommen und ließen den Yen zum Dollar zuletzt auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten steigen. Vorstandsmitglied der BoJ, Hajime Takata, sagte in einer Rede, es sei wichtig, den geldpolitischen Kurs auch nach der Zinserhöhung im Januar weiterhin schrittweise umzustellen. Wie schnell und in welchem Ausmaß die Notenbank an der Zinsschraube drehen werde, ließ Takata offen. Die Währungshüter haben den Leitzins erst Ende Januar auf den höchsten Stand seit 2008 erhöht, aktuell beträgt der Satz 0,5 Prozent und ist im internationalen Vergleich immer noch niedrig.

In der letzten charttechnischen Besprechung zum Währungspaar USD/JPY wurde unterhalb eines Niveaus von 151,6110 JPY ein weiterer Abverkauf des Paares auf 149,3990 JPY favorisiert, genau dieses Ziel steuert der Wert aktuell zielstrebig an. Sollte das Paar an dieser Stelle keinen Boden vorfinden, müssten weitere Abschläge sogar auf 147,6700 JPY eingeplant werden und würden sich noch vielmehr für ein Short-Engagement anbieten. Auf der Oberseite ist der Wert aktuell durch eine Barriere bestehend aus den Verlaufshochs aus 2021 bei 151,9440 JPY und den knapp darüber verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) gedeckelt. Erst nach Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 153,7910 JPY dürfte ein Hoffnungsschimmer für eine vorsichtige Long-Strategie aufkommen, Ziele könnten in diesem Fall bei 154,7970 und 155,2070 JPY ausgerufen werden.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Der Zielbereich 149,3990 JPY ist nun in greifbare Nähe gerückt, darunter würde ein weiterer Abverkauf des Paares USD/JPY entsprechende Abwärtsrisiken auf 147,6700 JPY auslösen. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte der Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VG5Z6V in Erwägung gezogen werden. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt die Renditechance 45 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,79 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 152,0200 JPY allerdings noch nicht unterschreiten, in der Folge würde sich im Schein ein passender Stopp-Kurs von 1,02 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, weshalb der Basiswert entsprechend engmaschig beobachtet werden sollte.

Strategie für fallende Kurse WKN: VG5Z6V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,60 – 2,61 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 153,61 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 153,61 JPY akt. Kurs Basiswert: 149,5350 JPY Laufzeit: Open End Kursziel: 3,79 Euro Hebel: 36,5 Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

