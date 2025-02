Pioneer AI-Partner Cykel AI gibt Einbindung von DeepSeek R1 bekannt und senkt damit seine KI-Kosten um bis zu 96 %

DeepSeek R1 ist ein bahnbrechendes LLM (Large Language Model/großes Sprachmodell), das in die Plattform für digitale Mitarbeiter integriert ist und es den für die Personalbeschaffung, den Vertrieb und die Forschung zuständigen Teams ermöglicht, effizienter zu arbeiten

Vancouver, BC – 20. Februar 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass eines seiner Partnerunternehmen, Cykel AI, das bahnbrechende Open-Source-LLM DeepSeek R1 erfolgreich in seine Plattform für digitale Mitarbeiter integriert hat. Mit dieser Einbindung sollen die zukünftigen Kosten für die KI-Infrastruktur des Unternehmens um bis zu 96 % gesenkt werden. DeepSeek R1 verursacht lediglich 4 % der Kosten vergleichbarer Modelle bei gleicher oder sogar besserer Performance.

Ewan Collinge, Mitbegründer & CEO von Cykel, sagt dazu: „Genauso wie das Cloud Computing Rechenleistung in Hülle und Fülle zur Verfügung stellt und die Software grundlegend verändert hat, erzeugt DeepSeek R1 KI-basierte Denkprozesse in Hülle und Fülle und wird damit die digitale Arbeitswelt radikal verändern. Die Möglichkeit, auf derart komplexe ‚Reasoning‘-Kapazitäten zu lediglich 4 % der herkömmlichen Kosten zugreifen zu können, eröffnet völlig neue Einsatzbereiche für unsere digitalen Mitarbeiter. Während diese Entwicklung für Closed-Source-LLM- und -Hardware-Anbieter ein Problem darstellt, bedeutet sie für Application-Layer-Unternehmen wie Cykel einen Riesenschritt in Richtung einer abundanten, erschwinglichen Intelligenz, die wir über unsere Agenten einsetzen können. Der Open-Source-Charakter von DeepSeek R1 bietet uns auch mehr Möglichkeiten der Einflussnahme und Sicherheit, da wir die Modelle, auf denen unsere Dienste basieren, direkt hosten können.“

Es ist zu erwarten, dass die drastische Senkung der zugrundeliegenden KI-Kosten das Betriebsmodell des Unternehmens verbessern wird und die KI-Agenten gleichzeitig mit zusätzlichen Funktionen ausstattet, die durch die modernen „Reasoning“-Kapazitäten von DeepSeek R1 möglich werden.

Über sein eigenes Venture-Studio Crowdform hat Pioneer AI den KI-Agenten entwickelt, der das Kerngeschäft von Cykel darstellt. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI Foundry umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle zwischen KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana.