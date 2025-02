Kabinett könnte auch mit mehr Frauen als Männern besetzt sein

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Sicht von CDU-Chef Friedrich Merz könnte sein Kabinett bei einer unionsgeführten Regierung theoretisch auch überwiegend mit Frauen besetzt sein. "Für mich kommt es darauf an, dass wir die Besten finden, und das können sogar in der Überzahl Frauen sein", sagte der Unions-Kanzlerkandidat im ZDF-"Morgenmagazin".

Die Frage des Moderators, ob es auch schlechte männliche Minister gebe, nutzte Merz für eine Spitze gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): "Oh ja, oh ja - vom Kanzleramt an angefangen."

Die Union büßt kurz vor der Bundestagswahl einer neuen Umfrage zufolge in der Wählergunst ein. Im ZDF-Politbarometer kommen CDU und CSU nur noch auf 28 Prozent, zwei Punkte weniger als in der vergangenen Woche. Die Union bleibt aber deutlich stärkste Kraft./juc/DP/jha