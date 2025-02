Kaum hat Warren Buffett seine Position reduziert, bricht diese Aktie ein!

Dessen Aktie steht am Freitag vor empfindlichen Verlusten, denn die am Donnerstagabend vorgelegten Zahlen kommen am Markt nicht gut an. Trotz erneut starken Wachstums enttäuschte vor allem die Umsatzentwicklung. Auch das Transaktionsvolumen entsprach nicht den Erwartungen.

Mit seinen jüngsten Transaktionen scheint Altmeister Warren Buffett wieder einmal den richtigen Riecher gehabt zu haben. Laut des vor wenigen Tagen an die Börsenaufsichtsbehörde SEC übermittelten 13F-Filings verkaufte seine Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal rund die Hälfte ihrer Beteiligung am brasilianischen Finanzdienstleister Nu Holdings .

Nu Holdings verfehlt Umsatzerwartung deutlich

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 24,6 Prozent auf 2,99 Milliarden US-Dollar zu. Zu diesem Erfolg haben 4,5 Millionen Neukundinnen und -kunden beigetragen. Insgesamt kletterte die Anzahl der User gegenüber dem Vorjahresquartal um 20,4 Millionen auf insgesamt 114,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Trotz dieser beachtlichen Entwicklung verfehlte der Finanzdienstleister die Umsatzerwartungen der Analysten um 180 Millionen US-Dollar. Das entspricht einem Earnings Miss von 6 Prozent.

Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) landete bei 0,11 US-Dollar. Damit konnte das Vorjahresergebnis um 4 Cent übertroffen werden, die Analystenschätzungen hingegen wurden genau getroffen. Der bereinigte Nettoertrag belief sich insgesamt auf 610,1 Millionen US-Dollar, was eine substanzielle Verbesserung gegenüber den 395,8 Millionen US-Dollar aus dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr bedeutet.

Operativer Gewinn gestiegen, Transaktionsvolumen hingegen rückläufig

Während die Kundeneinlagen und das Kreditvolumen stark gestiegen sind, entwickelte sich das Transaktionsvolumen gegenüber dem Vorjahresquartal rückläufig. Damit trat auch der Nettoertrag gegenüber dem Vorquartal auf der Stelle, wenngleich sich dieser gegenüber dem Vorjahresquartal von 360,9 auf 552,6 Millionen US-Dollar verbessert hat.

Mit Blick auf das weitere Wachstum, will sich das Unternehmen in 2025 weiterhin auf seine Kernmärkte Brasilien, Kolumbien und Mexiko fokussieren. In Brasilien will Nu Holdings bei Kurzzeitkrediten, sogenannten Payroll Loans, einen Marktanteil von 70 Prozent erreichen.

Anleger senken den Daumen, Aktie in Schwierigkeiten

Angesichts der klar verfehlten Umsatzprognose reagierten Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse enttäuscht auf die von Nu Holdings vorgelegten Quartalszahlen. Die Aktie brach rasch um 6 Prozent ein und vergrößerte dieses Minus nach rund 4,1 Millionen gehandelten Stücken bis zum Ende des erweiterten Handels auf -8,8 Prozent.

Bleibt es vor dem Wochenende bei diesen Verlusten, schmelzen die seit dem Jahreswechsel erzielten Gewinne auf rund 20 Prozent zusammen. Auch gegenüber dem Stand von vor 12 Monaten liegt die Aktie noch immer gut im Plus. Mit Blick in den Chart ist jedoch ein lower High zu befürchten, nachdem die Aktie ihre Mitte Dezember eingeleitete Erholung an der 14-Dollar-Marke abgebrochen hat.

Fazit: Buffett mit starkem Timing, jetzt ist Geduld gefragt

Investorenlegende Warren Buffett hat seine Beteiligung am brasilianischen Fintech-Unternehmen Nu Holdings um die Hälfte reduziert. Mit Blick auf die Kursreaktion nach den am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen kam die Transaktion genau zur richtigen Zeit, denn der Finanzdienstleister konnte angesichts einer deutlich verfehlten Umsatzerwartung nicht überzeugen.

Beim Kundenwachstum zeigt sich jedoch ein ungebrochen starker Trend. Damit dürfte die Geschäftsentwicklung auch langfristig dynamisch verlaufen. Mit Blick auf die Bewertung ist Nu Holdings für 2025 mit dem 24-fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt signifikant über dem Branchendurchschnitt. Angesichts der Tatsache, dass der Kurs im Schlussquartal 2024 deutlich höher Stand, dürfte Buffett auch aufgrund der Bewertung seine Position reduziert haben.

Wer hier einsteigen und investieren möchte, sollte auf noch etwas tiefere Kurse und eine erneute Bodenbildung der Aktie warten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion