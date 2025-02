Nissan springt hoch - Spekulationen um Einstieg von Tesla

TOKIO/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Nissan sind am Freitag in Tokio um rund zehn Prozent nach oben gesprungen auf das höchste Niveau seit sechs Wochen. Anstoß dazu gab ein Bericht in der "Financial Times", der Spekulationen weckte über einen möglichen Einstieg des US-Elektroautobauers Tesla bei dem kriselnden japanischen Autobauer. Wie es in dem Bericht mit Verweis auf Insider heißt, könnten Nissans Werke in den USA ein Grund sein.

Laut dem Bericht steht eine hochrangige Gruppe japanischer Manager und Ex-Politiker hinter der Idee. Teil des Vorhabens könne auch eine Minderheitsbeteiligung durch den taiwanesischen Apple-Zulieferer Foxconn sein, hieß es.