Aktien Asien/Pazifik Tech-Werte beflügeln in Hongkong - Nikkei auch im Plus An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum hat sich die Stimmung am Freitag zumeist deutlich aufgehellt. Eine Rally bei Tech-Werten prägte das Bild. Dies stützte vor allem den Hang Seng , der in der chinesischen …