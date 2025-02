Tesla plant Einstieg: Wird Nissan zum neuen Elektroauto-Riesen?

Geführt wird die Initiative von Hiro Mizuno, einem ehemaligen Tesla-Vorstandsmitglied, und sie wird von Japans Ex-Premierminister Yoshihide Suga unterstützt, so die Financial Times.

Laut der Zeitung, die sich auf nicht näher benannte Quellen beruft, hat der Elektroautohersteller Interesse am Erwerb von Nissans Werken in den USA. Der Vorschlag sieht ein Konsortium von Investoren vor, bei dem Tesla als größter Kapitalgeber fungieren würde. Gleichzeitig sei jedoch auch eine Minderheitsbeteiligung von Foxconn im Gespräch, um eine vollständige Übernahme zu verhindern.

Nach Bekanntwerden der möglichen Investition stieg die Nissan-Aktie um mehr als 12 Prozent.

Nissan erneut in der Krise

Nissan befindet sich erneut in einer prekären Lage, nachdem Anfang des Monats die geplante Fusion mit Honda Motor Co. unter einem gemeinsamen Holdingdach scheiterte.

Besonders für Nissan hat das geplatzte Abkommen schwerwiegende Folgen: Das Unternehmen leidet unter schwachen Verkaufszahlen, Überkapazitäten, einem veralteten Modellangebot mit wenig gefragten Fahrzeugen sowie einer instabilen Führung, die seit der Entmachtung von Carlos Ghosn im Jahr 2018 einem ständigen Wechsel unterliegt.

Suche nach strategischer Unterstützung

Der Druck auf Nissan wächst, einen starken Partner zu finden. CEO Makoto Uchida räumte ein, dass das Unternehmen ohne eine strategische Allianz kaum überlebensfähig sei.

Ein Deal mit Tesla käme dennoch überraschend, nicht zuletzt aufgrund der eigenen Herausforderungen des Elektroauto-Pioniers. Tesla verzeichnete im vergangenen Monat erstmals seit über einem Jahrzehnt einen Rückgang der jährlichen Verkaufszahlen und hat bereits mehr als 10 Prozent seiner Belegschaft entlassen.

"Für Tesla ist es schwer vorstellbar, dass eine Übernahme von Nissan Vorteile bringt", sagte Yasuhiko Hirakawa, Leiter des Investmentbereichs bei Rakuten Investment Management Inc. "Tesla hat keinerlei Bedarf an veralteten Assets wie Verbrennungsmotoren oder traditionellen Montagelinien. Es ist unklar, was Nissan Tesla überhaupt bieten könnte."

Begehrtes Produktionsnetz trotz Herausforderungen

Trotz der Schwierigkeiten bleibt Nissan mit seinem weitreichenden Fertigungsnetzwerk und seiner etablierten Marke ein attraktives Ziel für potenzielle Investoren.

Nach dem gescheiterten Honda-Deal hat Foxconn erneutes Interesse an Nissan bekundet, und Bloomberg News berichtete kürzlich, dass KKR eine Beteiligung an dem japanischen Autobauer in Erwägung zieht.

Allerdings bleibt Nissan mit erheblichen Risiken konfrontiert – sowohl durch seinen laufenden Restrukturierungsprozess als auch durch das schwierige geopolitische Umfeld. Die Ratingagentur Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens am Freitag auf spekulatives Niveau herab und behielt einen negativen Ausblick bei.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion