ProSiebenSat.1 vorbörslich stark dank Übernahmefantasie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neu angefachte Übernahmefantasie hat ProsiebenSat.1 am Freitag vorbörslich Auftrieb gegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Aktien des Medienkonzerns um 4,2 Prozent auf 5,60 Euro zu.

Laut der italienischen Tageszeitung "La Stampa" erwägt die Medien-Holdinggesellschaft MediaforEurope (MFE), die fast 30 Prozent an ProSiebenSat.1 hält, nach der Bundestagswahl am Sonntag eine Übernahmeofferte. Eine wichtige Rolle bei der Finanzierung sollen die italienischen Geldhäuser Unicredit und Intesa Sanpaolo spielen, die schon seit einiger Zeit eng mit der hinter MFE stehenden Familie Berlusconi und dem MFE-Fernsehsender Mediaset zusammenarbeiten. Die endgültige Entscheidung soll von den jüngsten deutschen Fernsehzahlen und der Entwicklung in Deutschland nach der Wahl abhängen, schreibt das Blatt./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 5,645 auf Tradegate (21. Februar 2025, 08:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,59 %. Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,25 Mrd.. ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,32 %/+52,28 % bedeutet.