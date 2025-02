Ryan Cohen setzt alles auf Alibaba – Seine nächste GameStop-Sensation?

Alibaba-Aktie explodiert – KI-Investitionen befeuern Optimismus

Alibaba präsentierte am Donnerstag starke Quartalszahlen und übertraf die Analystenerwartungen knapp. Der Umsatz legte leicht zu, während das Cloud-Geschäft besonders stark performte. CEO Eddie Wu kündigte zudem massive Investitionen in Künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien an.

Die Aktie von Alibaba schoss daraufhin schon um 8,7 Prozent in die Höhe und setzte ihre Rallye am Freitag in Hongkong mit einem Anstieg von 10 Prozent fort – auf den höchsten Stand seit über drei Jahren.

Wedbush-Analyst Daniel Ives kommentierte: "Alibaba hat ein Wendepunkt-Quartal abgeliefert. Die Cloud-Sparte war deutlich stärker als erwartet, und die KI-Strategie des Unternehmens tritt in die nächste Wachstumsphase ein."

Alibaba-CEO Eddie Wu bestätigte diesen Fokus in einer Analystenkonferenz: "Künstliche Intelligenz ist eine Chance für die Transformation der Industrie, die nur alle paar Jahrzehnte kommt." Das Unternehmen plant, in den kommenden drei Jahren mehr in KI und Cloud-Technologie zu investieren als in den letzten zehn Jahren zusammen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

US-China-Spannungen im Fokus – Markt bleibt vorsichtig optimistisch

Während Alibaba mit Rückenwind durch die KI-Welle Fahrt aufnimmt, bleibt das geopolitische Umfeld angespannt. US-Präsident Donald Trump deutete jüngst an, dass ein Handelsabkommen mit China "möglich" sei – konkrete Details fehlen jedoch. Die asiatischen Märkte reagierten gemischt auf die Aussage: Während der Hang Seng Index in Hongkong von Alibabas Kursgewinnen profitierte (plus 3,29 Prozent), zeigten sich andere Märkte vorsichtiger.

In Japan stieg der Nikkei um 0,28 Prozent auf 38.500 Punkte, während der Topix um 0,3 Prozent nachgab. Die Inflation in Japan zog stärker an als erwartet, was Spekulationen über eine straffere Geldpolitik der Bank of Japan befeuert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 135,8EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 09:13 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!