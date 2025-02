Green Bridge Metals hebt die Meilensteine des Jahres 2024 hervor und gibt einen Ausblick auf 2025 für die Projekte South Contact Zone und Chrome-Puddy

Nachricht von David Suda, CEO:

"Wir freuen uns die Errungenschaften des Jahres 2024 als starke Plattform für die Schaffung von Werten für die Aktionäre im Jahr 2025 hervorzuheben. In einem zunehmend komplexen geopolitischen Klima stellen wir fest, wie wichtig kritische Metalle sind und dass die Produktion aus strategischen und sicherheitstechnischen Gründen dringend ins Ausland verlagert werden muss. Die Unsicherheit in der geopolitischen Landschaft zwischen Kanada und den Vereinigten Staaten hat eine Kulisse geschaffen, die Anlegern Chancen bietet. Da Investoren weltweit Schutz vor potenziellen Zöllen suchen, bietet Green Bridge einen wertorientierten Zugang zu amerikanischen Metallen auf amerikanischem Boden".

2024 Höhepunkte:

2024 war ein transformatives Jahr für Green Bridge Metals, das von bedeutenden Explorationserfolgen und unternehmerischen Meilensteinen in seinem gesamten Portfolio geprägt war. Im Mai gab das Unternehmen die Schürfergebnisse des Chrome-Puddy-Projekts bekannt, die eine ausgedehnte Eisen-Nickel-Oxid-Mineralisierung mit dem Potenzial für Nickelressourcen in großen Tonnagen aufzeigten.

Im Juni erwarb Green Bridge eine 80%ige Earn-in-Option für die South Contact Zone im Duluth Complex in Minnesota und erweiterte damit sein Portfolio um ein Kupfer-Nickel-PGE-Explorationsgebiet von Weltrang.

Chrom Puddy: Prospektion Ergebnisse Highlight Bulk Tonnage Nickel Potenzial:

Die Ergebnisse der Schürfungen bei der ultramafischen Chrome-Puddy-Intrusion zeigten eine weit verbreitete Eisen-Nickeloxid-Mineralisierung.

- Zweiundfünfzig Schürfproben, die über eine Streichenlänge von 2,5 Kilometern entnommen wurden, ergaben bis zu 0,38% Ni, wobei der Durchschnitt bei 0,20% Ni lag.

- Die Kanalproben enthüllten eine konsistente Nickelmineralisierung mit Oxidalteration in großen Mengen.

Einschließlich 110,4 m mit 0,23 % Ni, 11,8 % Fe und 119 ppm Co bei Commerce East und 55,5 m mit 0,25 % Ni und 4,6 % Fe bei Commerce West. Die Mineralisierung innerhalb der Schlitzproben ist weiterhin offen.

- Die verstreute Ni-Mineralisierung befindet sich an den Rändern von zwei markanten Leitern mit einer Größe von 2000m x 500m und 1000m x 200m, die durch Bohrungen noch weitgehend unerprobt sind. Diese Leiter definieren großflächige Bohrziele, die durch die im Jahr 2024 durchgeführte VTEM Plus-Untersuchung definiert wurden.

Erwerb einer Option auf die South Contact Zone im Duluth Complex, Minnesota:

Das Unternehmen sicherte sich durch ein Abkommen mit Encampment Minerals Inc. eine 80%ige Earn-in-Option auf die 8.460 Hektar große South Contact Zone, ein Kupfer-Nickel-Titan- und PGE-Explorationsportfolio von Weltklasse. Innerhalb dieses Portfolios gibt es vier bedeutende Prospektionsgebiete, von denen jedes seinen eigenen kritischen Mineralwert besitzt:

Titac: Abgeleitete Mineralressourcenschätzung (MRE) bei Titac South in Höhe von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15 % TiO₂ (technischer Bericht gemäß NI 43-101, der im auf SEDAR+ veröffentlicht wurdeOktober 2024 ) mit dem Potenzial, diese Ressource bei Titac North auf Grundlage der historischen Bohrergebnisse zu verdoppeln. Erweiterungsbohrungen bei Titac sind für 2025 geplant, woraus eine MRE für Titac North erstellt und eine metallurgische Studie für Titac South durchgeführt werden wird.

- Titac South enthält auch bedeutende Kupfer- und Vanadiumvorkommen, die nicht in das MRE aufgenommen wurden:

571m mit 0,19% Cu, 0,18% Ni, 0,08% V 2 O 5

462m mit 0,37% Cu, 0,07% V 2 O 5

145m mit 0,39% Cu, 0,08% V 2 O 5

- Titac North enthält eine Mineralisierung in der Größenordnung von Titac South, wurde jedoch nicht so umfangreich bebohrt und es wurde auch noch kein MRE für das Vorkommen erstellt.

36m 17,7% TiO2, 0,34% Cu, 0,06% V2O5

- Bohrplan Titac 2025:

5000-Meter-Bohrprogramm für Titac North und South in H2 2025 geplant

Zielsetzung für Titac East H2 2025

- Das gesamte Grundstück ist im Hinblick auf die Kupfer- und Vanadiummineralisierung untererforscht.

- VTEM-Untersuchung über dem Grundstück im Jahr 2024 soll zusätzliche Bohrziele liefern

Skibo: Es handelt sich um ein großes Grundstück, das noch nicht ausreichend erkundet ist und das Potenzial für eine bedeutende Kupfer- und Nickelentdeckung hat. Auf dem Grundstück Skibo wird derzeit eine Kernprobentnahmekampagne durchgeführt, um bisher nicht beprobte Abschnitte des Kerns auf kritische Mineralien wie Kupfer, Nickel, Vanadium und Titan zu untersuchen. Bis zu 65 % des Kerns wurden von früheren Betreibern nicht beprobt und große Abschnitte dieses nicht beprobten Kerns (<22 %) scheinen entweder disseminierte Kupfer- und nickelhaltige Sulfidmineralisierungen zu enthalten (Abbildung 1). Die Ergebnisse der Beprobung dieser Abschnitte werden nicht nur die räumliche Ausdehnung der kritischen Mineralisierung bei Skibo erweitern, sondern auch unser Verständnis der geochemischen Vektoren verbessern, die zu zukünftigen Entdeckungen führen könnten.

- Unbeprobte, historische Bohrkerne werden verarbeitet und untersucht, um alle potenziellen Mineralisierungen zu erfassen: Kupfer, Nickel, TiO2 und Vanadium

515 m von 2000 Bohrkern wurden neu beprobt; die Ergebnisse werden für Q1 2025 erwartet.

Wyman-Siphon: Grundstück mit Kupfer-Nickel-Lagerstätten von Weltklasse; NorthMet, Mesaba und Maturi.

- Historische abgeleitete Mineralressourcenschätzung von ~47 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,29% Cu, 0,11% Ni.*

Boulder: Historische Bohrungen weisen auf das Potenzial für TiO2, V2O5, Cu und eine geringe Ni-Mineralisierung hin.

- 57m aus 23,2% TiO2, 0,4% V2O5, 0,22% Cu, 0,03% Ni

- 37m aus 26,8% TiO2, 0,5% V2O5, 0,19% Cu

Abschluss der geophysikalischen Studie auf den Grundstücken der South Contact Zone:

- Die Analyse historischer Daten ergab die geophysikalische Signatur zusätzlicher oxidierter, ultramafischer Intrusionen, die mit einer Kupfer-Nickel-Titan-Vanadium-Mineralisierung innerhalb des Projektgebiets in Zusammenhang stehen, die bisher noch nicht erkundet wurden und wichtige Bohrziele darstellen.

- Neue VTEM-Vermessung über dem gesamten Titac-Grundstück Ende 2024 - Ergebnisse in Q1 2025.

* Wie im 43-101-Bericht des Unternehmens vom 24. September 2024, der von Apex Geoscience erstellt wurde, vermerkt, wurde diese historische Wyman MRE nicht in Übereinstimmung mit NI 43-101 Canadian Institute of Mining Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (Mai 2014) und CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices Guidelines (November 2019) erstellt. Das Unternehmen behandelt die MRE von Wyman als "historische Ressource" und der Leser wird davor gewarnt, sie oder einen Teil davon als aktuelle Mineralressource zu betrachten oder sich darauf zu verlassen. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Wyman MRE als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren. Das Unternehmen müsste zusätzliche Explorationsarbeiten durchführen, einschließlich des Twinnings von historischen Bohrlöchern, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu verifizieren. Weitere Einzelheiten zur MRE Wyman (einschließlich der Parameter und Annahmen) finden Sie im 43-101-Bericht des Unternehmens vom 24. September 2024, der von Apex Geoscience erstellt wurde.

Management und Verwaltungsrat gestärkt:

Green Bridge hat sein Management und seinen Vorstand erweitert, um den Anforderungen des Projekts gerecht zu werden, und hat Fachwissen in den Bereichen Technik, Finanzen und Nachhaltigkeit hinzugefügt.

- Robert G. Krause, der über vier Jahrzehnte Erfahrung in der Mineralienexploration verfügt, wurde in den Vorstand berufen.

- Dr. George J. Hudak wurde zum technischen Berater des Unternehmens für die Mineralerschließung ernannt, wobei er sein umfassendes Wissen über VMS-Lagerstätten aus dem Neoarchaikum nutzte.

- Christopher Gulka wurde zum CFO und Corporate Secretary ernannt und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und in der Führung öffentlicher Unternehmen mit.

- Dr. Ajeet Milliard kam als Chefgeologe hinzu und bringt über 14 Jahre Erfahrung in der Exploration mit.

2025 Ausblick:

Ontario - Chrome Puddy Exploration: Bohrprogramm mit dem Ziel der weiteren Definition und Erweiterung der historischen Ressource. Die Bohrziele basieren auf einer Nickelmineralisierung, die in Schlitzproben gefunden wurde, die mit großflächigen Leitern übereinstimmen, die bei der vor kurzem abgeschlossenen geophysikalischen VTEM-Luftvermessung identifiziert wurden. Die Einzelheiten des Programms werden in Q1 2025 bekannt gegeben

Minnesota - Skibo-Erkundung: Beprobung und Untersuchung von bisher nicht erkannten, disseminierten Kupfer-Nickel-Mineralisierungen in historischen Bohrkernen, um die Ausdehnung des mineralisierten Systems zu bestimmen und klare Explorationsvektoren zu liefern. Die Untersuchungsergebnisse werden in Q1 erwartet.

Minnesota - Titac Exploration: Bohrungen und metallurgische Studien, um die Titac-Ressource zu erweitern und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) vorzunehmen. Titac North - das Potenzial, die aktuellen Ressourcen auf der Grundlage historischer Bohrungen, die nicht in der MRE 2024 enthalten sind, erheblich zu steigern. Darüber hinaus werden in Q1 neue Ziele aus der VTEM-Untersuchung, die 2024 durchgeführt wird, definiert.

Abbildung 1. Foto des entnommenen und zur Untersuchung versandten Skibo-Kerns.

Die US-Bergbaulandschaft im Jahr 2025: Auswirkungen der US-Wahlen 2024:

Die Präsidentschaftswahlen 2024 läuteten mit dem Sieg von Donald Trump einen bedeutenden Wandel in der US-Politik ein, der zu einer von den Republikanern kontrollierten Regierung in der Exekutive und Legislative führte. Diese geeinte Regierung ist bereit, der Erschließung heimischer Ressourcen Priorität einzuräumen, mit einem starken Fokus auf kritische Mineralien, die für Industrien von Elektrofahrzeugen bis hin zur Landesverteidigung unerlässlich sind.

Erste Hinweise auf die politische Richtung deuten darauf hin, dass die Trump-Administration Bergbauprojekte beschleunigen will, indem sie auf Umweltprüfungen für staatlich finanzierte Initiativen verzichtet. Einem Bericht von Reuters vom 18. Dezember zufolge zielt dieser Ansatz darauf ab, die heimische Produktion wichtiger Mineralien anzukurbeln und so die Abhängigkeit der USA von China bei Lithium, Kobalt und anderen wichtigen Materialien zu verringern. Die Strategie spiegelt eine wesentliche Veränderung in der Verwaltung der Bundesländer wider und steht im Einklang mit Trumps breiterer Agenda der Ressourcenunabhängigkeit. (Quelle: Reuters)

Analysten gehen davon aus, dass sich die Trends aus Trumps erster Amtszeit fortsetzen werden, als er sich 2020 auf den Defense Production Act berief, um die Abhängigkeit von ausländischen Mineralien zu verringern. Im Gegensatz zur Biden-Administration, die Partnerschaften mit verbündeten Nationen wie Australien betonte, wird erwartet, dass Trumps Ansatz die Verlagerung von Projekten in den Vordergrund stellt und sich auf die Entwicklung inländischer Bergbauunternehmen konzentriert. Diese Strategie könnte die Finanzierungsinitiativen des Energie- und des Verteidigungsministeriums weiter stärken und auf den Bemühungen aufbauen, eine stabile Versorgung mit kritischen Materialien zu gewährleisten. (Quelle: The Oregon Group)

Darüber hinaus hat Trump umfassende Zölle in Höhe von 10 % bis 20 % auf alle Einfuhren vorgeschlagen, wobei auf Waren aus China noch höhere Abgaben von bis zu 100 % erhoben werden sollen. Diese Maßnahmen sollen die USA von ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von China abkoppeln, insbesondere im Bereich der kritischen Mineralien, und Anreize für die heimische Produktion schaffen. Diese Zölle könnten jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Bergbauindustrie haben, da sie die Kosten für importierte Bergbauausrüstungen und -materialien in die Höhe treiben könnten, während sie gleichzeitig Chancen für in den USA ansässige Unternehmen schaffen. (Quelle: CNBC)

Die National Mining Association (NMA) gehörte zu den ersten Industrieverbänden, die Präsident Trump gratulierten und die Bereitschaft des Bergbausektors betonten, die wirtschaftlichen und strategischen Ziele Amerikas zu unterstützen. In ihrer Erklärung hob die NMA hervor: "Im ganzen Land stehen 500.000 Bergleute bereit, das zu tun, was sie immer getan haben: für unser Land zu sorgen. Gemeinsam mit der nächsten Trump-Regierung und dem Kongress können wir die Wettbewerbsfähigkeit Amerikas auf der globalen Bühne verbessern und sicherstellen, dass "Made in America" auch "Mined in America" bedeutet..." (Quelle: National Mining Association)

Im Jahr 2025 wird sich die Bergbaulandschaft durch eine erneute Konzentration auf die heimische Produktion, strategische Zölle und Deregulierungsmaßnahmen grundlegend verändern. Diese Veränderungen werden wahrscheinlich die Rolle der USA auf dem globalen Markt für kritische Mineralien neu definieren, das Land als führenden Produzenten positionieren und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen verringern.

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen und schriftlichen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung wurden von Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe von Green Bridge Metals und eine qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellt bzw. von ihm genehmigt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralvorkommen und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS,

"David Suda"

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

David Suda

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung der South Contact Zone und der Chrome-Puddy-Grundstücke; den Zeitplan und die Ergebnisse (Bohrziele) einer bevorstehenden luftgestützten geophysikalischen VTEM-Untersuchung; neue und sich entwickelnde Richtlinien der amerikanischen/Trump-Administration in Bezug auf die Exploration und Erschließung kritischer Metallressourcen und deren Auswirkungen; und die Fähigkeit des Unternehmens, neue potenzielle Mineralvorkommen in Nordamerika oder anderweitig zu identifizieren.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risikofaktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Die Lokalisierung von Mineralvorkommen ist von Natur aus mit Risiken behaftet; die vorgeschlagenen Erweiterungsbohrprogramme und die bevorstehende luftgestützte geophysikalische VTEM-Untersuchung werden möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht durchgeführt; die Exploration und Erschließung der South Contact Zone und der Chrome-Puddy-Grundstücke wird möglicherweise nicht zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führen; Risiken in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Bestimmte Abbildungen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Referenzen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

