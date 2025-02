PayPal-Konkurrent stürzt nach Zahlen ab – 2025 soll die Branche revolutionieren!

Der Mizuho-Analyst Dan Dolev lobte den Aktionärsbrief als den "klarsten aller Zeiten" und hob positive Entwicklungen hervor – wie das beschleunigte Wachstum des Bruttozahlungsvolumens und die 2,5 Millionen aktiven Nutzer von Direktüberweisungen bis Ende 2024. Trotzdem bemängelte er die Prognosen. "Die Anleger wollten mehr als nur lineares Wachstum sehen."

Blick nach vorn: Die 40er Regel

CFO Amrita Ahuja bleibt optimistisch für 2025. "Wir freuen uns auf einige wichtige Produkteinführungen und -erweiterungen im Jahr 2025, die Vertrauen in unsere Prognosen schaffen werden," erklärte sie. Block strebt an, bis Ende 2025 die sogenannte "40er Regel" zu erreichen – eine Kennzahl, die besagt, dass Bruttogewinnwachstum und bereinigte operative Marge zusammen mindestens 40 ergeben.

Auch das Marketing soll weiter intensiviert werden, um insbesondere die Cash App und ihre Bankfunktionen wie die Cash App Card und Direktüberweisungen bekannter zu machen.

Bitcoin-Mining als Hoffnungsträger

Unter der Führung von Jack Dorsey hat Block große Schritte in den Bitcoin-Markt gemacht. Das Unternehmen arbeitet seit Jahren an der Entwicklung eigener Mining-Rigs und hat das offene Bitcoin-Mining-System Proto ins Leben gerufen. CFO Amrita Ahuja kündigte an, dass diese Initiative ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 das Unternehmenswachstum ankurbeln soll.

Jack Dorsey verfolgt das Ziel, Bitcoin-Mining für die breite Masse zugänglich zu machen. "Wir glauben, dass der Markt groß ist, und wir glauben, dass wir bereit sind, einen bedeutenden Prozentsatz davon zu übernehmen," erklärte Dorsey. Er fügte hinzu, dass Block bereits eigene Mining-Chips herstellt, die noch in diesem Jahr zusammen mit voll funktionsfähigen Mining-Systemen auf den Markt kommen sollen.

"Dieses Jahr wird in diesem Business eine unerwartete Wende bringen – eine, die die Marktdynamik erheblich verändern wird, weil unser System so gut funktioniert und so konfigurierbar ist", so Dorsey weiter.

Die Block-Aktie reagierte im erweiterten Handel mit einem Minus von knapp 7 Prozent auf die Zahlen und ist in diesem Jahr hinter dem breiten Markt zurückgeblieben, die Vorzeichen seit Jahresbeginn sind rot.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion