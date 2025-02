Siemens Energy Bonus-Zertifikat mit 32% Chance und 36% Sicherheitspuffer

Wer nach dem durch das „Deepseek-Gewitter“ verursachten Kurssturz mittels des direkten Aktienkaufes auf eine baldige Erholung der Siemens Energy-Aktie gesetzt hat, konnte bereits sehr hohe Kursgewinne erzielen. Notierte die Aktie noch am 28. Januar 2025 nach dem Kurseinbruch im Bereich von 50 Euro, so konnte sie sich nach der Veröffentlichung sehr guter Zahlen und der Bestätigung des Ausblickes kräftig erholen und erreichte am 17. Februar 2025 ein neues Hoch bei 64,56 Euro.

Wegen der hohen Nachfrage beim Servicegeschäft und des großen Aufwärtspotenzials des noch geringen Anteils von KI am Auftragsanteil des Konzerns hoben die Experten der Privatbank Berenberg das Kursziel für die Siemens Energy Aktie von 70 auf 75 Euro an und bekräftigten die Kaufempfehlung für die Aktie.