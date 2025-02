StanChart macht es HSBC gleich und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an!

Die britische Großbank Standard Chartered (StanChart) setzt weiter auf Wachstum und belohnt ihre Aktionäre: Nach einem kräftigen Gewinnanstieg im Jahr 2024 kündigte das Institut einen neuen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar an. Getrieben wurde das starke Ergebnis vor allem durch ein Rekordwachstum im Vermögensverwaltungsgeschäft sowie eine robuste Performance der Marktsparte.

StanChart, das sich auf die Märkte in Asien, Afrika und dem Nahen Osten konzentriert, verzeichnete einen Anstieg des Vorsteuergewinns um 18 Prozent auf 6 Milliarden US-Dollar – gegenüber 5,1 Milliarden im Vorjahr. Zwar blieb das Ergebnis knapp unter der durchschnittlichen Analystenprognose von 6,2 Milliarden US-Dollar, dennoch sieht sich die Bank auf Erfolgskurs.

"Das Wachstum in unseren Kernmärkten wird das globale Wachstum übertreffen, und wir sind einzigartig positioniert, um davon zu profitieren", sagte CEO Bill Winters am Freitag in der Bilanzpräsentation.

Die Aktie von StanChart stieg am Freitag um 4 Prozent und notiert damit aktuell bei 14,6 Euro.

Milliardenschwere Investitionen in Wealth & Digital

Angesichts des Booms im Vermögensverwaltungsgeschäft plant StanChart massive Investitionen: 1,5 Milliarden US-Dollar sollen über fünf Jahre hinweg in digitale Plattformen, Kundenzentren sowie Marketing und Personal fließen. Ziel sei es, das Ertragswachstum zu beschleunigen und die Marktstellung weiter auszubauen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Gewinnung wohlhabender Kunden. 265.000 neue vermögende Kunden kamen im Jahr 2024 hinzu, die insgesamt 44 Milliarden US-Dollar an frischen Geldern mitbrachten – ein Anstieg um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bis 2029 strebt die Bank einen Netto-Neugeldzufluss von 200 Milliarden US-Dollar an, während das jährliche Ertragswachstum aus Wealth Solutions zweistellig bleiben soll.

Dividende und Rückzug aus unrentablen Märkten

Neben dem Aktienrückkauf kündigte StanChart am Freitag eine letzte Zwischendividende von 28 Cents pro Aktie an.

Parallel dazu fährt die Bank ihre Aktivitäten in Märkten zurück, in denen sie nicht die nötige Größe besitzt, insbesondere im Privatkundengeschäft. Dieser Schritt folgt der Strategie der HSBC, die sich ebenfalls auf margenstärkere Geschäftsbereiche wie Wealth Management und Personal Banking konzentriert, um sinkende Zinserträge auszugleichen.

Auch HSBC hatte in dieser Woche positive Zahlen vorgelegt: Der Vorsteuergewinn stieg um 6,6 Prozent im Jahresvergleich, während die Einnahmen im Wealth- und Personal-Banking-Segment um 5,2 Prozent zulegten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

