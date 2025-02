UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Jahreazahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Analyst Adam Berlin passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen für die einzelnen Segmente des Medien- und Datenanalysekonzerns an. Auf Konzernebene sank zwar leicht die Erwartung an den Gewinn je Aktie im Jahr 2025, für den Betriebsgewinn (Ebit) blieb sie aber unverändert./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 47,50EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 09:42 Uhr) gehandelt.