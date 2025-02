Eurokurs gibt zum US-Dollar etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus Frankreich gesunken. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0483 US-Dollar gehandelt.

Zeitweise rutschte der Euro bis auf ein Tagestief bei 1,0468 Dollar. Die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben in Frankreich hatte sich im Februar unerwartet verschlechtert. Im weiteren Handelsverlauf zeigte sich allerdings eine etwas bessere Stimmung unter den Einkaufsmanagern in deutschen Industriebetrieben, woraufhin der Euro einen Teil der Kursverluste wettmachte.

Nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba haben die Stimmungsdaten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) "wohl nicht geschmälert". Experten der Dekabank rechnen im weiteren Handelsverlauf nicht mehr mit stärkeren Kursbewegungen beim Euro. "Vor den Bundestagswahlen am Sonntag erwarten wir kaum belastbare Trends", heißt es in einem Marktkommentar./jkr/jsl/mis