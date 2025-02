UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach der Präsentation einer Neulösung für Next Generation Sequenzierung (NGS) auf "Buy" mit einem Kursziel von 338 Franken belassen. Damit adressiere der Pharmakonzern einen 6,4 Milliarden US-Dollar schweren Markt, der jährlich um 9 Prozent wachse, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das erste Feedback zu dieser Sequenzierungsplattform bewertet er positiv./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 21:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 21:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 312,3EUR auf Lang & Schwarz (21. Februar 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 338

Kursziel alt: 338

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m