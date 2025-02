APA ots news: FMA startet Podcastreihe "Reden wir über Geld" für Verbraucherinformationen im Finanzbereich

In der ersten Folge mit den FMA-Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger dreht sich alles um das Thema

Abfertigung Neu und Betriebliche Vorsorgekassen



Wien (APA-ots) - Nach dem erfolgreichen Start des Instagram-Kanals "Reden wir über

Geld - powered by FMA" geht die Finanzmarktaufsicht nun den nächsten Schritt und startet einen Podcast mit Informationen für Verbraucher:innen. In der ersten Folge erklären die FMA-Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger, was es mit der "Abfertigung Neu" auf sich hat. Zahlreiche Verbraucher:innen erhalten in diesen Wochen Post von Betrieblichen Vorsorgekassen mit Standmitteilungen zu diesem Abfertigungsanspruch. Der Podcast erklärt Begriffe wie "Anwartschaft", "Kapitalgarantie" und beantwortet die Frage, ob man seine ganzen Abfertigungen bei verschiedenen Vorsorgekassen auch zusammenlegen kann.