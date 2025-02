Expertin gibt 8 Tipps, die Sie beim Einstieg beachten sollten (FOTO)

Pattensen (ots) - Der deutsche Aktienmarkt erreicht neue Rekordstände und viele

Anleger fragen sich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg ist. Die

Frage bleibt, wie man von den aktuellen Höchstständen profitiert, ohne sich von

der Aufregung verleiten zu lassen. Wer den Schritt wagt, muss gut vorbereitet

sein.



Der Börseneinstieg kann ein gewinnbringendes Abenteuer sein, aber nur, wenn man

sich gut auskennt und klug agiert. Wer einsteigen möchte, muss nicht nur den

Markt verstehen, sondern auch sich selbst und seine Risikobereitschaft. Dieser

Beitrag verrät, auf welche 8 Dinge Sie achten sollten, wenn Sie erfolgreich an

der Börse starten möchten.





1. Ziele festlegenBevor der Einstieg in den Aktienmarkt erfolgt, sollte klar sein, welchefinanziellen Ziele verfolgt werden. Möchte man langfristig Vermögen aufbauen,für die Altersvorsorge sparen oder vielleicht ein finanzielles Polster fürunvorhergesehene Ausgaben schaffen? Je nachdem, ob es sich um kurzfristige oderlangfristige Ziele handelt, variiert die passende Strategie. Ein klares Zielhilft, den richtigen Weg zu finden.2. Das eigene Risikoprofil kennenJeder hat eine andere Risikobereitschaft. Bevor investiert wird, sollte klarsein, wie viel Risiko man eingehen möchte. Es lohnt sich, darüber nachzudenken,wie man reagieren würde, wenn der Wert des Portfolios zeitweise um 20 Prozentoder mehr sinkt. Das persönliche Risikoprofil beeinflusst die Auswahl derAnlageklassen und die Struktur des Portfolios.3. Ein finanzielles Polster aufbauenExperten empfehlen, nicht auf Anhieb sein gesamtes Geld zu investieren. Einfinanzielles Sicherheitsnetz, zum Beispiel ein finanzielles Polster von drei bissechs Monatsgehältern, gibt Sicherheit. So wird vermieden, dass unvorhergeseheneAusgaben oder plötzliche Marktabschwünge den Einstieg in den Aktienmarktgefährden. Nur das Kapital zu investieren, das langfristig nicht benötigt wird,ist eine sinnvolle Strategie.4. Mit kleinen Beträgen startenEin Einstieg an der Börse muss nicht mit hohen Summen erfolgen. Kleinere Beträgebieten die Möglichkeit, sich schrittweise mit dem Markt vertraut zu machen.Besonders geeignet sind breit gestreute ETFs, die eine Diversifikation überverschiedene Märkte hinweg ermöglichen. Mit einem monatlichen Sparplan lässtsich zudem der Durchschnittskosteneffekt nutzen und das Risiko minimieren.5. Diversifikation beachten"Lege nicht alle Eier in einen Korb" - dieser Grundsatz gilt besonders an derBörse, denn ein gut diversifiziertes Portfolio verringert das Risiko. Das