Deutsche Wirtschaft nutzt 12,75 Milliarden Kubikmeter Wasser im Jahr 2022 / Rückgang des Wassereinsatzes um 16,7 % gegenüber 2019 vor allem durch Stilllegung von Kernkraftwerken

WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2022 haben die Betriebe in Deutschland rund 12,75

Milliarden Kubikmeter Wasser eingesetzt. Das waren rund 2,56 Milliarden

Kubikmeter oder 16,7 % weniger als im Jahr 2019. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, ging der Wassereinsatz hauptsächlich bei den

Energieversorgern zurück. Vor allem durch die zwischenzeitliche Stilllegung

dreier Kernkraftwerke wurden in der Energieversorgung im Jahr 2022 rund 2,02

Milliarden Kubikmeter Wasser weniger genutzt als bei der vorherigen Erhebung im

Jahr 2019.



Energieversorgung und Verarbeitendes Gewerbe verwenden am meisten Wasser







meiste Wasser von allen Wirtschaftsabschnitten ein. Im Jahr 2022 benötigten sie

insgesamt 6,59 Milliarden Kubikmeter Wasser. Danach folgte das Verarbeitende

Gewerbe mit einem Wassereinsatz von 5,15 Milliarden Kubikmeter. Innerhalb des

Verarbeitenden Gewerbes war insbesondere die Herstellung chemischer Erzeugnisse

mit 3,08 Milliarden Kubikmetern Wasser bedeutend, mit deutlichem Abstand gefolgt

von der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 0,61 Milliarden Kubikmetern. Die

Landwirtschaft nutzte im Jahr 2022 rund 0,48 Milliarden Kubikmeter Wasser.



Wasser wird überwiegend für Kühlzwecke genutzt



Das Wasser wird von den Betrieben in erster Linie zur Kühlung gebraucht. 10,57

Milliarden Kubikmeter Wasser oder 82,9 % des gesamten Wassereinsatzes der

Betriebe wurden im Jahr 2022 in Kühlprozessen verwendet. Weitere 1,76 Milliarden

Kubikmeter (13,8 %) dienten der Produktion von Gütern oder wurden von der

Belegschaft verwendet. Die restlichen 0,42 Milliarden Kubikmeter wurden zur

Bewässerung eingesetzt (3,3 %).



Rund 10 500 Betriebe entnehmen selbst Wasser aus der Natur



Im Jahr 2022 haben rund 10 500 Betriebe selbst Wasser aus der Natur gewonnen.

Die insgesamt gewonnene Wassermenge belief sich auf 12,84 Milliarden Kubikmeter.

Dieses Wasser wurde größtenteils aus Flüssen, Seen oder Talsperren (9,72

Milliarden Kubikmeter bzw. 75,6 %) entnommen. Rund 2,18 Milliarden Kubikmeter

(17,0 %) stammten aus Grundwasserressourcen. Die restliche Wassermenge (0,94

Milliarden Kubikmeter bzw. 7,4 %) entfiel auf andere Wasserarten, zum Beispiel

Uferfiltrat, Quellwasser oder Meer- und Brackwasser.



Methodische Hinweise:



Im Rahmen der Erhebung über die nichtöffentliche Wasserversorgung und

Abwasserentsorgung werden Betriebe im dreijährlichen Rhythmus befragt, die im

Berichtsjahr mindestens 2 000 Kubikmeter Wasser selbst gewinnen oder einleiten

oder die mindestens 10 000 Kubikmeter Wasser von anderen Betrieben

beziehungsweise von öffentlichen Wasserversorgern beziehen.



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse zum Berichtsjahr 2022 sind auf der Themenseite

"Wasserwirtschaft" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Über die öffentliche Wasserversorgung im Jahr 2022 informiert auch die

Pressemitteilung Nr. 304 vom 8. August 2024.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Statistiken der Wasserwirtschaft und

der klimawirksamen Stoffe,

Telefon: +49 611 75 8950

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5975713

OTS: Statistisches Bundesamt







Die Betriebe der Energieversorgung setzten trotz dieses Rückgangs weiterhin dasmeiste Wasser von allen Wirtschaftsabschnitten ein. Im Jahr 2022 benötigten sieinsgesamt 6,59 Milliarden Kubikmeter Wasser. Danach folgte das VerarbeitendeGewerbe mit einem Wassereinsatz von 5,15 Milliarden Kubikmeter. Innerhalb desVerarbeitenden Gewerbes war insbesondere die Herstellung chemischer Erzeugnissemit 3,08 Milliarden Kubikmetern Wasser bedeutend, mit deutlichem Abstand gefolgtvon der Metallerzeugung und -bearbeitung mit 0,61 Milliarden Kubikmetern. DieLandwirtschaft nutzte im Jahr 2022 rund 0,48 Milliarden Kubikmeter Wasser.Wasser wird überwiegend für Kühlzwecke genutztDas Wasser wird von den Betrieben in erster Linie zur Kühlung gebraucht. 10,57Milliarden Kubikmeter Wasser oder 82,9 % des gesamten Wassereinsatzes derBetriebe wurden im Jahr 2022 in Kühlprozessen verwendet. Weitere 1,76 MilliardenKubikmeter (13,8 %) dienten der Produktion von Gütern oder wurden von derBelegschaft verwendet. Die restlichen 0,42 Milliarden Kubikmeter wurden zurBewässerung eingesetzt (3,3 %).Rund 10 500 Betriebe entnehmen selbst Wasser aus der NaturIm Jahr 2022 haben rund 10 500 Betriebe selbst Wasser aus der Natur gewonnen.Die insgesamt gewonnene Wassermenge belief sich auf 12,84 Milliarden Kubikmeter.Dieses Wasser wurde größtenteils aus Flüssen, Seen oder Talsperren (9,72Milliarden Kubikmeter bzw. 75,6 %) entnommen. Rund 2,18 Milliarden Kubikmeter(17,0 %) stammten aus Grundwasserressourcen. Die restliche Wassermenge (0,94Milliarden Kubikmeter bzw. 7,4 %) entfiel auf andere Wasserarten, zum BeispielUferfiltrat, Quellwasser oder Meer- und Brackwasser.Methodische Hinweise:Im Rahmen der Erhebung über die nichtöffentliche Wasserversorgung undAbwasserentsorgung werden Betriebe im dreijährlichen Rhythmus befragt, die imBerichtsjahr mindestens 2 000 Kubikmeter Wasser selbst gewinnen oder einleitenoder die mindestens 10 000 Kubikmeter Wasser von anderen Betriebenbeziehungsweise von öffentlichen Wasserversorgern beziehen.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zum Berichtsjahr 2022 sind auf der Themenseite"Wasserwirtschaft" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Über die öffentliche Wasserversorgung im Jahr 2022 informiert auch diePressemitteilung Nr. 304 vom 8. August 2024.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Statistiken der Wasserwirtschaft undder klimawirksamen Stoffe,Telefon: +49 611 75 8950www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5975713OTS: Statistisches Bundesamt