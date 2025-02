Nota AI unterstützt Qualcomm AI Hub mit geräteinterner generativer KI... "Beweis für globalen technologischen Vorsprung"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Die geräteinterne GenAI-Optimierungsplattform NetsPresso® unterstützt die

Optimierung von KI-Modellen auf Qualcomm-Prozessoren über den Qualcomm AI Hub

- Zwei "A"-Ratings bei der technischen Bewertung signalisieren starke Aussichten

für den Börsengang



Nota AI, ein führendes Unternehmen im Bereich der geräteinternen KI-Optimierung,

stärkt seine globale Präsenz im Bereich IoT und Edge Computing durch eine

Kooperation mit Qualcomm Technologies, Inc. Nota AI treibt Innovationen in

Branchen wie der industriellen Sicherheit und dem Transportwesen voran und ebnet

den Weg für schnelles Wachstum.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Qualcomm Aktie Beiträge: 263 Beiträge:

NetsPresso®: Revolution der KI-OptimierungDie Flaggschiff-Plattform von Nota AI, NetsPresso®, unterstützt ab sofort denQualcomm® AI Hub. Der Qualcomm AI Hub ist eine KI-Plattform, die optimierteKI-Modelle und spezifische Richtlinien bereitstellt, die nicht nur Entwicklern,sondern allen ermöglichen, einfach und schnell KI-Anwendungen auf Geräten zuentwickeln. Der Qualcomm AI Hub unterstützt bereits über 150 Modelle. Die neuenIntegrationsmöglichkeiten von NetsPresso® ergänzen und erweitern das Angebotdurch die Einführung der erweiterten Optimierungsmöglichkeiten von NetsPresso®,insbesondere für Geräte mit begrenzten Ressourcen.Durch seinen vierstufigen Prozess - Training, Komprimierung, Zusammenstellungund Benchmarking - optimiert NetsPresso® KI-Modelle für Geräte mit limitierterRechenleistung. Kompilierung und Benchmarking, die bisher von NetsPresso®verwaltet wurden, können nun innerhalb des Ökosystems von Qualcomm Technologiesausgeführt werden. Dies erhöht die Effizienz und ermöglicht NetsPresso®, sichauf Training und Komprimierung zu konzentrieren, um die Gesamtoptimierung zuverbessern.Myungsu Chae, CEO von Nota AI, kommentiert: "Die Unterstützung des Qualcomm AIHub in NetsPresso® erschließt zusätzliches Potenzial für die KI-Optimierung aufGeräten. Gemeinsam verstärken wir unsere Bemühungen, KI auf Geräten weltweitumzusetzen."Mehr globale ReichweiteWie Nota AI mitteilte, hat das Unternehmen im Rahmen des technischenBewertungsverfahrens zwei "A"-Ratings erhalten - ein wichtiger Meilenstein aufdem Weg zum geplanten Börsengang an der KOSDAQ im Jahr 2025. Auf der Grundlagedieser Ergebnisse beabsichtigt das Unternehmen, seine Börsenzulassungsverfahrenim kommenden Jahr zu beschleunigen. Das Unternehmen expandiert in dieSchlüsselmärkte des Nahen Ostens und Südostasiens und stützt sich dabei aufetablierte Niederlassungen in den USA und Deutschland. Ein gemeinsames Projektmit der Roads and Transport Authority (RTA) von Dubai, das aufVision-Language-Model-Technologie basiert beweist die technologischeFührerschaft des Unternehmens und positioniert den Nahen Osten als wichtigenKnotenpunkt für zukünftiges Wachstum.Mit unermüdlicher Innovation und ambitionierten neuen Initiativen definiert NotaAI nicht nur die Zugänglichkeit von KI neu, sondern setzt auch neue Maßstäbe inden Bereichen IoT und Edge Computing auf globaler Ebene.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2621170/edit_Ver__NetsPresso_x_QC_AI_Hub_Pipeline.jpgView original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nota-ai-unterstutzt-qualcomm-ai-hub-mit-gerateinterner-generativer-ki-beweis-fur-globalen-technologischen-vorsprung-302377838.htmlPressekontakt:Hyeonseo Jang,hyeonseo.jang@nota.aiWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175182/5975715OTS: Nota AI