Inflationsschock verschärft Anlegerängste: Doch keine Zinssenkungen der Fed?

Am Donnerstag kam es zu einem breiten Ausverkauf bei den drei wichtigsten US-Aktienmarktindizes. Neben massiven Kursrückgängen bei Walmart und Palantir, trugen auch Äußerungen von Fed-Beamten zum Pullback bei. Es zeigten sich mehrere Fed-Offizielle besorgt über den Inflationsausblick der USA. Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Federal Reserve und stimmberechtigtes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) in diesem Jahr, warnte davor, dass die Inflation nicht so schnell sinken könnte, wie es die Märkte hoffen.

"Ich gehe zwar davon aus, dass die Preissteigerungen weiter nachlassen werden, aber die Risiken einer Bewegung nach oben scheinen nach oben verzerrt zu sein", erklärte Musalem. Er sprach sich dafür aus, die Zinsen "maßvoll restriktiv" zu halten und sie erst später vorsichtig zu senken.