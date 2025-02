Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) setzte im Sommer 2024, als die Aktie bei 127 Euro notierte, zu einem nur von kurzen Korrekturen unterbrochenen Höhenflug an, der am 18.2.25 bei 173,82 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Trotz solider Zahlen und eines vom Unternehmen in Aussicht gestellten positiven Ausblickes gab die Aktie nach der Veröffentlichung der Zahlen auf ihr aktuelles Niveau bei 162,80 Euro nach.

Wegen der als stark angesehenen Quartalszahlen bekräftigten die Experten von Barclays Capital mit einem Kursziel von 200 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie wieder ihr Hoch vom 18.2.25 bei 173,82 Euro erreicht.