Gold als Hedge gegen Trump, Momentum-Crash und Verfall!

Gold ist der optimale Hedge gegen Trump mit seinem Handelskrieg, der zwei Effekte negative Effekte haben wird: erst schürt er die Inflation, dann schwächt er die Wirtschaft (Nachfrage geht wegen steigender Preise zurück) mit der Folge einer Stagflation. Daher sehen vor allem Groß-Investoren in Gold eine Art optimale Versicherung, um ihre Aktien-Long-Portfolios gegen den Handelskrieg von Trump abzusichern, ohne bisher Aktien zu verkaufen. In den letzten beiden Tagen aber gab es an der Wall Street einen "Momentum-Crash" - absurd gestiegene Aktien-Lieblinge von US-Privatinvestoren wie Palantir oder Walmart sind heftig abgestürzt. Heute nun der kleine Verfall, der aber große Folgen haben könnte: die zuletzt so geringen Handelsvolumina an der Wall Street könnten nächste Woche stark ansteigen...

Hinweise aus Video:

1. Unsicherheit treibt Goldpreis an 3.000 USD-Marke – doch Vorsicht

2. Dax: Risiko eines weiteren Kurseinbruchs bleibt hoch

