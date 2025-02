MDAX im Schatten des DAX – Chancen und Risiken für Investoren nach der Wahl

Investoren, die auf eine wirtschaftliche Erholung Deutschlands setzen – gestützt durch mögliche fiskalische Impulse nach der Wahl und die Aussicht auf ein Ende des Kriegs in der Ukraine –, gehen volles Risiko ein und investieren massiv in heimische Midcap-Aktien, die als langfristige Gewinner gelten könnten.

Das hat den MDAX zum entscheidenden Barometer für eine wirtschaftliche Erholung gemacht, die durch das Wahlergebnis am Sonntag ausgelöst werden könnte – sogar mehr als den international ausgerichteten DAX. Während der DAX in diesem Jahr dank global agierender Unternehmen wie dem Softwarekonzern SAP stark zulegen konnte, ist er weniger von den wirtschaftlichen Herausforderungen in Deutschland betroffen.