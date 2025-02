ROUNDUP Unternehmensstimmung stagniert in der Eurozone - Dämpfer in Frankreich Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat im Februar überraschend stagniert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex verharrte auf 50,2 Punkten, wie S&P am Freitag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen …