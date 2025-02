dynaCERT gibt den Abschluss einer 5.000.000 $ nicht vermittelten, börsengehandelten Emittentenfinanzierung bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

TORONTO, ON--(21. Februar 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTC: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) von Einheiten (jeweils eine „Einheit“) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat 33.333.333 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5.000.000 $ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem (1) Aktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten in eine (1) Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Warrant ausgeübt werden. Alle Dollarwerte sind in kanadischen Dollar angegeben.

Die Einheiten wurden entsprechend der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (die „LIFE-Ausnahme“) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) emittiert. dynaCERT hat am 14. Februar 2025 das Dokument „Formular 45-106F19“ in Bezug auf das Angebot (das „Angebotsdokument“) erstellt und eingereicht, das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.dynacert.com abgerufen werden kann. Gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sind die Stammaktien und Warrants, die im Rahmen der LIFE- Ausnahme emittiert wurden, sofort frei handelbar und unterliegen keiner Handelsbeschränkung.

Wie im Angebotsdokument ausführlicher beschrieben, beabsichtigt das Unternehmen, den Erlös des Angebots zur globalen Vermarktung seiner HydraGEN-Technologieprodukte an Unternehmen aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Energieerzeugung sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das „Gesetz von 1933“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des Gesetzes von 1933 und den geltenden Wertpapiervorschriften der einzelnen Bundesstaaten oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen hiervon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

