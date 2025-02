Einflussreicher Kardinal dementiert Spekulationen über Papst-Rücktritt

Der 91 Jahre alte Re ist Dekan, also protokollarisch Leiter, des Kardinalskollegiums. Wichtigste Aufgabe des Kardinaldekans ist, nach dem Tod oder Amtsverzicht eines Papstes während der sogenannten Sedisvakanz die wahlberechtigten Kardinäle zum Konklave, also zur Papst-Wahl, nach Rom einzuberufen. Er organisiert und leitet zudem die Generalkongregationen vor dem Konklave, bei denen sich die Kardinäle aus aller Welt kennenlernen sollen.

ROM (dpa-AFX) - Seit einer Woche liegt Papst Franziskus wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus - erneut machen Spekulationen über einen Rücktritt die Runde. Der einflussreiche Kardinal Giovanni Battista Re weist derartige Gerüchte jedoch zurück: "Der Papst erholt sich gut, wir sollten keine Dinge erfinden. Von Rücktritt kann keine Rede sein. In ein paar Tagen wird er wieder im Vatikan sein", sagte der Italiener der Zeitung "La Repubblica".

Spekulationen über Papst-Rücktritt neu entflammt



Zuvor waren Spekulationen über einem möglichen Rücktritt des Papstes aus gesundheitlichen Gründen neu entflammt. Mehrere Kardinäle erklärten, sie hielten einen solchen Schritt von Papst Franziskus für möglich. Franziskus' deutscher Vorgänger Benedikt XVI. war 2013 völlig überraschend zurückgetreten und hatte dann bis zum Tod zurückgezogen im Vatikan gelebt.

Der gebürtige Argentinier hatte solche Gerüchte in der Vergangenheit immer zurückgewiesen. Diese kamen bereits bei vorigen Klinikaufenthalten wegen Operationen sowie einer früheren Lungenentzündung auf. Franziskus betonte, der Gedanke an einen Rücktritt sei ihm niemals gekommen. Allerdings hinterlegte er nach eigenen Angaben einen unterschriebenen Rücktrittsbrief - aber nur für den Fall, dass er krankheitsbedingt handlungsunfähig wäre.

Gläubige bangen um Franziskus



Der 88 Jahre alte Franziskus wird seit Freitag vergangener Woche stationär in einem Krankenhaus in Rom behandelt. Die Sorge unter Gläubigen ist groß. Es ist ungewiss, wie lange er noch in der Klinik bleiben muss. Im Gespräch mit "La Repubblica" wies Re zudem Gerüchte über geheime Treffen von Kardinälen zurück. "Der Dekan hat keine Kardinalsversammlung abgehalten", sagte er./rme/DP/ngu