Überzeugend ist das nicht

Nachdem ein markanter Doppelboden im Bereich der Sommerhochs aus 2018 um 1.740 Punkten in 2022/2023 ausgebildet worden war, folgte eine mehrere Monate anhaltende Phase der Unsicherheit, die sich in einer Seitwärtsbewegung ausgedrückt hatte. Erst nach Spekulationen um mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed setze sich das Barometer gen Norden in Bewegung und konnte an das Vorgängerhoch aus 2021 bei 2.459 Punkten im November anknüpfen. Dort angekommen, wurde der Index erwartungsgemäß nach unten zurückgedrängt. Unglücklicherweise zeichnet sich seit Juli letzten Jahres nun eine potenzielle Trendwende in Form einer klassischen SKS-Formation ab. Bis zu einer nachhaltigen Auflösung können aber noch andere multiple Muster entstehen und für eine Entspannung sorgen. Grundsätzlich sollten derart ausgeprägte Formationen jedoch größere Beachtung finden, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Fed ihre Zinsen womöglich doch nicht so schnell senken wird.

Noch alles offen