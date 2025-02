Rivian macht endlich Gewinn! Aber der Ausblick enttäuscht

Zum ersten Mal in seiner Unternehmensgeschichte hat E-Autobauer Rivian einen Bruttogewinn erzielt: Im vierten Quartal verdiente das Unternehmen 170 Millione US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 606 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 1,73 Milliarden US-Dollar und übertraf die Analystenerwartungen von 1,4 Milliarden US-Dollar deutlich. Besonders stark war das Wachstum im Software- und Servicebereich, der mit 214 Millionen US-Dollar doppelt so viel wie im Vorjahr einbrachte.

Das kam an der Börse gar nicht gut an. Nachdem die Aktie schon im regulären Handel über 2 Prozent abgab, kamen nachbörslich nochmals rund 2,5 Prozent Verlust hinzu.

Um sich auf den Produktionsstart des neuen R2-Modells – einem direkten Konkurrenten zum Tesla Model Y – vorzubereiten, plant Rivian in der zweiten Jahreshälfte 2025 einen einmonatigen Produktionsstopp. Die ersten Auslieferungen des R2 sind für Anfang 2026 angesetzt.

Wie viele andere E-Auto-Hersteller leidet auch Rivian unter einer schwachen Nachfrage. Viele Käufer ziehen günstigere Verbrenner vor, besonders in unsicheren wirtschaftlichen und politischen Zeiten. Die mögliche Wiedereinführung von Zöllen durch die Trump-Regierung auf Importe aus Mexiko und Kanada könnte zudem die Produktionskosten erhöhen. CEO RJ Scaringe warnte, dass solche Maßnahmen die Preise für Rivian-Fahrzeuge weiter in die Höhe treiben könnten.

Trotz kurzfristiger Herausforderungen sieht Rivian Potenzial in seiner strategischen Partnerschaft mit Volkswagen. Der deutsche Automobilriese hat sich verpflichtet, 5,8 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen zu investieren. Rivian erwartet, dass die Zusammenarbeit in den nächsten vier Jahren rund 2 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





