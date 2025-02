Eli Lillys neues Wundermittel – Ist Retatrutid das nächste Milliarden-Medikament

Laut einem Bericht von STAT News zeigen sich beeindruckende Erfolge in der laufenden Phase-3-Studie zu Retatrutid. Einzelne Teilnehmer berichten von einem Gewichtsverlust von bis zu 31 Prozent ihres Körpergewichts innerhalb weniger Monate. Doch nicht alles verläuft reibungslos: Einige Probanden klagen über Nebenwirkungen wie Übelkeit oder sogar Nierensteine.

Börsenausblick: Ein neuer Blockbuster für Eli Lilly?

Die Aktie von Eli Lilly zählt zu den absoluten Top-Performern im Pharmasektor. Getrieben von bahnbrechenden Medikamenten wie Mounjaro (Tirzepatid) und Zepbound, die den Markt für Diabetes- und Adipositas-Behandlungen revolutioniert haben, konnte der Kurs in den letzten Jahren eine beeindruckende Rallye hinlegen.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Mit einer Marktkapitalisierung von über 600 Milliarden US-Dollar gehört Eli Lilly inzwischen zu den wertvollsten Pharmaunternehmen weltweit. Allein im letzten Jahr legte die Aktie um mehr als 50 Prozent zu, getrieben durch die enormen Umsatzpotenziale in der Adipositas-Therapie. Analysten sehen in Retatrutid das nächste große Wachstumstreiber-Produkt – sollte sich die Wirksamkeit bestätigen, könnte der Konzern seine Vormachtstellung in diesem Milliardenmarkt weiter ausbauen.

Adipositas-Markt als Wachstumsmotor

Der globale Markt für Adipositas-Medikamente wächst rasant. Schätzungen zufolge könnte dieser bis 2030 die Marke von 100 Milliarden US-Dollar überschreiten. Wettbewerber wie Novo Nordisk (Wegovy, Ozempic) und Pfizer versuchen ebenfalls, sich ein Stück des Kuchens zu sichern.

Investmentbanken zeigen sich äußerst optimistisch hinsichtlich der Entwicklung von Eli Lilly. Goldman Sachs prognostiziert ein Kursziel von über 800 US-Dollar für die Aktie, falls sich Retatrutid als neuer Standard in der Adipositas-Therapie durchsetzt.

Morgan Stanley bezeichnet Eli Lilly als einen "Top Pick" im Pharmasektor und hebt besonders die starke Pipeline des Unternehmens hervor, die als entscheidender Faktor für weiteres Wachstum betrachtet wird.

JPMorgan verweist zudem auf die enormen langfristigen Umsatzpotenziale und erwartet, dass das Unternehmen zweistellige jährliche Wachstumsraten erzielen wird.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 838,6EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!