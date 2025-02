So kann die neue Bundesregierung den wirtschaftlichen Turnaround für Deutschland schaffen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- United Interim Wirtschaftsreport 2025: Wo die neue Bundesregierung zügighandeln muss- Zehn der renommiertesten Interim Manager zeigen auf, wie Deutschland aus derKrise findet: Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, ChristianFlorschütz, Eckhart Hilgenstock, Jane Enny van Lambalgen, Klaus-PeterStöppler, Roland Streibich und Karlheinz ZuerlDramatischer Abbau der Bürokratie, deutliche Senkung der Energiekosten und mehrVerständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge aufbringen - das sind diewichtigsten Maßnahmen, mit denen die neue Bundesregierung die deutscheWirtschaft wieder auf einen Wachstumskurs zurückbringen kann. Diese Empfehlungensprechen zehn der renommiertesten Interim Manager - Dr. Bodo Antonic, UlviAydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Eckhart Hilgenstock, JaneEnny van Lambalgen, Klaus-Peter Stöppler, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl -im neuen "Wirtschaftsreport 2025" aus, den die Management-Community UnitedInterim ( http://www.unitedinterim.com ) herausgegeben hat. Die Analyse stütztsich auf eine Umfrage unter 550 Interim Managern. "Die Führungskräfte auf Zeiterleben in unterschiedlichen Firmen die Herausforderungen der Wirtschaftbranchenübergreifend besonders hautnah", erläutert Studienleiter Dr. HaraldSchönfeld, der als Geschäftsführer von United Interim im Dauerkontakt mitInterim Managern im Einsatz in fast allen Branchen steht.Zuviel Bürokratie, zu hohe Energiekosten, zu wenig Verständnis für WirtschaftLaut Report stufen satte 80 Prozent der Experten die Überbürokratisierung alsgrößten Nachteil für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein. An zweiter Stellestehen die hohen Energiekosten, die 61 Prozent der Befragten als gravierendesProblem für die wirtschaftliche Gesundung des Landes erachten (Mehrfachnennungenwaren erwünscht). Den dritten Platz belegt laut Umfrage neben dem demografischenWandel das geringe Verständnis für die Belange der Wirtschaft in der Politik mit59 Prozent. "Auf allen drei Gebieten muss die neue Bundesregierung zügig undentschlossen handeln, um Abhilfe zu schaffen", mahnt die Interim Managerin JaneEnny van Lambalgen an. So geben 57 Prozent der 550 befragten Managementexpertender "irrationalen und ideologischen Bundespolitik der letzten Jahre" eineHauptschuld an der aktuellen Schieflage Deutschlands. "Die Vergangenheit könnenwir nicht mehr ändern, aber die Zukunft gilt es aktiv zu gestalten", betontInterim Manager Eckhart Hilgenstock und ruft dazu auf, zügig einen "neuen Dialogzwischen Politik und Wirtschaft einzuleiten, um das Ruder schnellstmöglichherumzureißen."Autoindustrie und Baubranche besonders wichtig