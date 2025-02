Bilanz Silberproduzent First Majestic mit Quartalsrekord beim freien Cashflow Silberproduzent First Majestic Silver (WKN A0LHKJ), hat für das vierte Quartal 2024 eine Verdopplung des freien Cashflows gemeldet und damit einen neuen Rekord erzielt! Demnach erreichte First Majestics freier Cashflow im Abschlussquartal des vergangenen Jahres 68,4 Mio. Dollar nach 31,3 Mio. Dollar im dritten Quartal.