Palantir: Anleger sollten gelassen sein und Pullbacks kaufen, rät ein Analyst

Palantir-Aktien fielen am Mittwoch und Donnerstag, nachdem bekannt wurde, dass CEO Alex Karp einen neuen Handelsplan aufgesetzt hat, der ihm erlaubt, in den nächsten sechs Monaten fast 10 Millionen Aktien zu verkaufen. Hinzu kamen Berichte über mögliche Kürzungen des US-Verteidigungshaushalts, was den Kurs weiter belastete.

Wedbush-Analyst Dan Ives ist sogar der Meinung, dass Budgetkürzungen im US-Verteidigungsministerium Palantir zugutekommen könnten. "Palantir ist für dieses neue disziplinierte Ausgabenumfeld im Pentagon so gut aufgestellt, und dies wird letztlich ein positiver Wachstumskatalysator sein, wenn die verschiedenen Programme unter die Lupe genommen werden", schrieb er.

Loop-Capital-Analyst Schappel rät Anlegern trotz des Pullbacks zur Gelassenheit. "Anleger sollten Kursrückgänge als Kaufgelegenheiten nutzen. Es ist schwer, die Gelegenheit in Zahlen zu fassen, daher glauben wir, dass die beste Strategie darin besteht, die Nase bei der Bewertung zuzuhalten und einfach einzusteigen."

Ein bedeutender Wachstumstreiber bleibt laut Schappel Palantirs Fokus auf Unternehmens-KI. Das Unternehmen ist besonders bekannt für seine Verträge mit Verteidigungsbehörden, gewinnt aber zunehmend auch private Firmenkunden. "Palantir hat noch Spielraum, um seine Größe um mehr als das Fünffache zu steigern, bevor es an eine vermeintliche Obergrenze stößt", so Schappel.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 102,6EUR auf Tradegate (21. Februar 2025, 12:32 Uhr) gehandelt.





