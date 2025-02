ProSiebenSat.1-Kurssprung - Bericht nährt Übernahmefantasie

Nach einem Kurssprung um mehr als 12 Prozent auf ein Hoch seit Oktober behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 10,5 Prozent auf 5,94 Euro. Das reichte immer noch für den Spitzenplatz im SDax . Sie schafften es zudem erstmals seit Anfang August wieder über die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den langfristigen Trend gilt. Seit Jahresbeginn steht ein Kursanstieg um fast 20 Prozent zu Buche - damit haben die Aktien mehr als doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index.

Laut der italienischen Tageszeitung "La Stampa" erwägt die Medien-Holdinggesellschaft MediaforEurope (MFE) nach der Bundestagswahl, die am Sonntag stattfindet, eine Übernahmeofferte. MFE hält derzeit fast 30 Prozent am Medienkonzern. Die endgültige Entscheidung soll von den jüngsten deutschen Fernsehzahlen und der Entwicklung in Deutschland nach der Wahl abhängen, schreibt das Blatt weiter. Die Anteilsscheine von MFE zogen mit knapp 5 Prozent Plus ebenfalls gegen den Branchentrend an.

Eine Offerte von MFE sei durchaus wahrscheinlich und könnte eine Kombination aus Bargeld und eigenen Aktien beinhalten, kommentierte ein Börsianer. Die Medienholding verfüge dafür über eine ausreichende Kapitalflexibilität. Fraglich sei nur die Zustimmung des Aufsichtsrats von ProSiebenSat.1.

Mit dem Abschied von Aufsichtsratschef Andreas Wiele, dessen Mandat zur Hauptversammlung am 28. Mai ende, könnten sich die Erfolgschancen der Italiener aber verbessern. Mit Blick auf die tags zuvor vom "Manager Magazin" kolportierten Stellenkürzungen verwies der Experte darauf, dass der Konzern deren Ausmaß gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg noch nicht habe beziffern wollen./gl/ngu/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 14.982 auf TTMzero (21. Februar 2025, 11:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,59 %. Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd.. ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -33,05 %/+50,63 % bedeutet.