Air Liquide - Aktie im Rampenlicht - 21.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Air Liquide einen Gewinn von +8,03 % verbuchen.

Mit einer Performance von +4,35 % konnte die Air Liquide Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

Der EuroStoxx 50 hat sich am Freitag nach seiner jüngsten Schwäche weiter stabilisiert. Vor den Neuwahlen in Deutschland, auf deren Ergebnis die Anleger am Sonntag gespannt warten, wollte aber keine Kauflaune mehr aufkommen. Anleger hielten sich …

Die Nachfrage nach medizinischen Gasen und für die Elektroindustrie haben dem Linde -Rivalen Air Liquide im vergangenen Jahr Rückenwind geliefert. Zudem profitierte der französische Konzern von einem Sparprogramm. Die Profitabilität soll 2025 …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.