AKTIE IM FOKUS Symrise weiter erholt - Kooperation mit Norwegern Die Aktien von Symrise haben sich am Freitagvormittag mit plus 1,7 Prozent an die Spitze des trägen Dax gesetzt. Der Duftstoffhersteller gab am Morgen eine strategische Partnerschaft mit der norwegischen Hofseth BioCare ASA (HBC) bekannt. …