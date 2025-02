HKM-Kaufinteressent bricht Gespräche ab

keepsmiling3 schrieb 18.02.25, 09:31

Ich wäre sehr dankbar wenn diejenigen die sich hier so sehr freuen das ja " Stahl" für die Rüstungsindustrie gebraucht wird, mal nach denken.



Auch wenn die meisten hier zu einer Generation gehören die nicht mit dem Krieg direkt konfrontiert wurden, hilft ein Blick zu den Nachrichtensendern und den Bildern des Kriegs in der Ukraine und Gaza usw.



Wer sich dann noch freut, möge sich einfach vorstellen das es bald in Deutschland so aussehen könnte.



Wer sich also freut das Rüstungsaktien durch die Decke gehen , ist einfach nur krank und sollte zum Therapeuten oder mal hilfsweise an die Front geschickt werden.



Ich freue mich zwar auch wie Bolle das Thyssen endlich mal nach Norden geht. Aber nicht um jeden Preis.



Was hier und in den anderen Foren geschrieben wird ist zum Teil wirklich zum kotzen.



Thyssen ist zum Glück keine Rüstungsaktie und der Stahl den Thyssen liefert, wird auch nur zu einem sehr kleinen Teil in der Rüstungsindustrie verwendet.



Freut Euch lieber wenn die Automobilindustrie wieder anspringt, denn davon profitiert Thyssen.



Also unterlasst bitte die schwachsinnigen und wirklich kranken Beiträge, das Thyssen geil ist , weil Rüstung.



Andernfalls hoffe ich das Eure Ärsche sich zügig an irgendeiner Frontlinie wieder finden.



In diesem Sinne