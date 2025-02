Ukraine-Aktie Kernel – Ist die Hausse berechtigt?

Das Unternehmen ist hauptsächlich in der Produktion von Sonnenblumenöl, Getreide und anderen Agrarprodukten tätig. Kernel betreibt in der Ukraine eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben, Lagerhäusern, Verarbeitungsanlagen und Logistikeinrichtungen. Es ist einer der größten Produzenten von Sonnenblumenöl in der Ukraine und exportiert dieses weltweit. Es betreibt mehrere Ölmühlen und bietet Pflanzenöle und -produkte an.

Durch diese Aktivitäten ist Kernel Holding nicht nur in der landwirtschaftlichen Produktion tätig, sondern auch ein wichtiger Akteur im internationalen Handel mit Agrarprodukten und trägt erheblich zur ukrainischen Wirtschaft bei.

Kernel Holding ist an der Warschauer Börse (Warsaw Stock Exchange, WSE) notiert. Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Kernel einen Gewinn pro Aktie von 2,64 PLN (Polnische Zloty, 063 Euro) und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,57. Das Unternehmen weist eine Eigenkapitalquote von 54,89 Prozent auf.

In einer Unternehmensnachricht gab Kernel am 30. Oktober 2024 bekannt, zwei Schiffe erworben und einen Massengutfrachter sowie drei Getreidespeicheranlagen verkauft zu haben. Zudem investierte das Unternehmen 44,15 Millionen US-Dollar in den Erwerb von Umschlagterminals für Sonnenblumenöl an der Donau und am Schwarzen Meer.

Investoren warten nun auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal 2025 am 28. Februar 2025, die weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung von Kernel bieten sollen. Die Aktie bleibt volatil, und es wird erwartet, dass diese Veröffentlichung weiteren Einfluss auf den Kurs haben könnte.

Zu Beginn der Woche, in Erwartung baldiger Friedensabkommen, schoss die Aktie von Kernel um rund 30 Prozent nach oben. Diese Gewinne gab sie im Verlauf der Woche wieder ab und landete noch tiefer als in der Vorwoche. Am Freitag klettern die Anteilsscheine wieder zweistellig, teilweise um die 20 Prozent.

