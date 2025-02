Rheinmetall: So könnten die Aktie auf die Bundestagswahlen reagieren

Spekulationen über mögliche Auswirkungen der kommenden Bundestagswahl und die Debatte um steigende Verteidigungsausgaben sorgen nach der jüngsten Rallye für erhöhte Volatilität bei der Rheinmetall-Aktie. Insbesondere die Frage der Finanzierung künftiger Rüstungsprojekte wirft Unsicherheiten auf, sodass die Titel am Donnerstag in einem schwachen Markt 4,6 Prozent an Wert verloren.

Eine mögliche CDU/CSU-Regierung könnte die Verteidigungsausgaben weiter erhöhen, was grundsätzlich positiv für Rheinmetall wäre. Doch die zentrale Frage bleibt, woher das Geld kommen soll.